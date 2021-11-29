За попытку мошенничества на шесть миллионов рублей к условному сроку приговорили иркутянина

Куйбышевский районный суд Иркутска осудил на два года условно с испытательным сроком на три года 48-летнего безработного жителя областного центра за покушение на мошенничество. Он пытался обманом получить шесть миллионов рублей от руководителя строительной компании. Об этом сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и УФСБ по Иркутской области.

Установлено, что мужчина обманул руководителя крупной строительной организации о якобы имеющихся у него посреднических возможностей в решении вопроса о нерасторжении государственного контракта. Речь шла о выполнении работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Братска. За свою помощь преступник потребовал шесть миллионов рублей. При передаче денег мошенника задержали оперативники УФСБ. Осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.