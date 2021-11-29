Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали на два месяца

В Иркутске предъявлено обвинение четырем фигурантам уголовного дела о хищении средств из бюджета Пенсионного фонда РФ в крупном размере. Это работники ПФР и представители частного предприятия. Причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая арестована на два месяца.

Бывшему директору общества с ограниченной ответственностью избран домашний арест. Двум остальным фигурантам уголовного дела — подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СК России устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, должностные лица регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации совместно с юридическим лицом, осуществили хищение средств бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, Деньги они потратили по своему усмотрению.

В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600 тысяч рублей

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