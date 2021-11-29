Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости встречают зиму

Вадим Карасев

Приближается зима, и, кажется, лишний раз на улицу многие звезды решили уже не выходить. В качестве досуга многие теперь выбирают развлечения внутри помещений: походы в театры или музеи. Ну а кто-то и вовсе предпочитает не вставать с кровати. Мадонна на этой неделе оказалась в центре внимания из-за провокационной фотосессии, снимки из которой даже были удалены из инстаграма, так как на них была видна грудь певицы. Мадонна такую цензуру не оценила и в ответ раскритиковала правила соцсети.

Но в любой месяц на календаре в ленте всегда найдутся знаменитости, которые нежатся на солнце и купаются в теплых морских волнах. Пока одни уже готовятся наряжать елку, у кого-то еще продолжается лето!

Как звезды встречают зиму, смотрите в нашей подборке!





Софья Таюрская





Настя Каменских





Виктория Бекхэм





Тина Канделаки





Кристина Агилера





Крис Хемсворт и Эльза Патаки





Ляйсан Утяшева и Павел Воля





Ани Лорак





Дима Билан





Матильда Шнурова и Надежда Оболенцева





Светлана Лобода





Юлианна Караулова





Пэрис Хилтон





Юлия Снигирь





Эмбер Херд





Мадонна





Джорджина Родригес





Нюша





Ева Лонгория с сыном





Алессандра Амбросио





Хайди Клум и Том Каулитц





Светлана Бондарчук





Синди Кроуфорд





Регина Тодоренко





Вера Брежнева





Тесс Холлидей





Сергей Лазарев





Равшана Куркова с сыном





Артур Бабич и Анна Покров





Рената Литвинова





Елена Перминова с дочерью





Кортни Кардашьян





Дженнифер Лопес





Анастасия Овечкина





Егор Крид





Тина Кунаки





Екатерина Варнава





Кейт Бекинсейл





Кети Топурия





Рита Ора





Анна Седокова





Полина Гагарина





Кристина Асмус





Татьяна Навка с дочерью





Дина Саева





Наталья Ионова





Анастасия Решетова





Айза Долматова





Дарья Клюкина





Надя Дорофеева





Кьяра ФерраньиСплетник