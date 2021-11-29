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Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости встречают зиму

Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости встречают зиму

Приближается зима, и, кажется, лишний раз на улицу многие звезды решили уже не выходить. В качестве досуга многие теперь выбирают развлечения внутри помещений: походы в театры или музеи. Ну а кто-то и вовсе предпочитает не вставать с кровати. Мадонна на этой неделе оказалась в центре внимания из-за провокационной фотосессии, снимки из которой даже были удалены из инстаграма, так как на них была видна грудь певицы. Мадонна такую цензуру не оценила и в ответ раскритиковала правила соцсети.

Но в любой месяц на календаре в ленте всегда найдутся знаменитости, которые нежатся на солнце и купаются в теплых морских волнах. Пока одни уже готовятся наряжать елку, у кого-то еще продолжается лето!

Как звезды встречают зиму, смотрите в нашей подборке!


Софья Таюрская


Настя Каменских


Виктория Бекхэм


Тина Канделаки


Кристина Агилера


Крис Хемсворт и Эльза Патаки


Ляйсан Утяшева и Павел Воля


Ани Лорак


Дима Билан


Матильда Шнурова и Надежда Оболенцева


Светлана Лобода


Юлианна Караулова


Пэрис Хилтон


Юлия Снигирь


Эмбер Херд


Мадонна


Джорджина Родригес


Нюша


Ева Лонгория с сыном


Алессандра Амбросио


Хайди Клум и Том Каулитц


Светлана Бондарчук


Синди Кроуфорд


Регина Тодоренко


Вера Брежнева


Тесс Холлидей


Сергей Лазарев


Равшана Куркова с сыном


Артур Бабич и Анна Покров


Рената Литвинова


Елена Перминова с дочерью


Кортни Кардашьян


Дженнифер Лопес


Анастасия Овечкина


Егор Крид


Тина Кунаки


Екатерина Варнава


Кейт Бекинсейл


Кети Топурия


Рита Ора


Анна Седокова


Полина Гагарина


Кристина Асмус


Татьяна Навка с дочерью


Дина Саева


Наталья Ионова


Анастасия Решетова


Айза Долматова


Дарья Клюкина


Надя Дорофеева


Кьяра Ферраньи
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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