Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости встречают зиму
Сегодня, 00:35 Вадим Карасев
Приближается зима, и, кажется, лишний раз на улицу многие звезды решили уже не выходить. В качестве досуга многие теперь выбирают развлечения внутри помещений: походы в театры или музеи. Ну а кто-то и вовсе предпочитает не вставать с кровати. Мадонна на этой неделе оказалась в центре внимания из-за провокационной фотосессии, снимки из которой даже были удалены из инстаграма, так как на них была видна грудь певицы. Мадонна такую цензуру не оценила и в ответ раскритиковала правила соцсети.
Но в любой месяц на календаре в ленте всегда найдутся знаменитости, которые нежатся на солнце и купаются в теплых морских волнах. Пока одни уже готовятся наряжать елку, у кого-то еще продолжается лето!
Как звезды встречают зиму, смотрите в нашей подборке!
Софья Таюрская
Настя Каменских
Виктория Бекхэм
Тина Канделаки
Кристина Агилера
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ани Лорак
Дима Билан
Матильда Шнурова и Надежда Оболенцева
Светлана Лобода
Юлианна Караулова
Пэрис Хилтон
Юлия Снигирь
Эмбер Херд
Мадонна
Джорджина Родригес
Нюша
Ева Лонгория с сыном
Алессандра Амбросио
Хайди Клум и Том Каулитц
Светлана Бондарчук
Синди Кроуфорд
Регина Тодоренко
Вера Брежнева
Тесс Холлидей
Сергей Лазарев
Равшана Куркова с сыном
Артур Бабич и Анна Покров
Рената Литвинова
Елена Перминова с дочерью
Кортни Кардашьян
Дженнифер Лопес
Анастасия Овечкина
Егор Крид
Тина Кунаки
Екатерина Варнава
Кейт Бекинсейл
Кети Топурия
Рита Ора
Анна Седокова
Полина Гагарина
Кристина Асмус
Татьяна Навка с дочерью
Дина Саева
Наталья Ионова
Анастасия Решетова
Айза Долматова
Дарья Клюкина
Надя Дорофеева
Кьяра Ферраньи
Сплетник
По материалам: spletnik.ru
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