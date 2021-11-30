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1 декабря 13 186 выпускников Иркутской области напишут итоговое сочинение

1 декабря 13 186 выпускников Иркутской области напишут итоговое сочинение

1 декабря выпускники школ Иркутской области напишут итоговое сочинение. Как сообщили в министерстве образования региона, на участие в нем зарегистрировались 13 186 школьников, еще 551 участник напишет изложение.

В отличие от ЕГЭ выпускники пишут сочинения в своих школах, их работы оцениваются по системе зачет/незачет. Темы сочинения объявляются за 15 минут до его начала. Одиннадцатиклассники начнут писать сочинение в 10:00, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021/22 учебном году объявлены пять открытых тем итогового сочинения: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи находятся инструкция, листы для черновиков, гелевая или капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета, документ, удостоверяющий личность, орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения. Тем, кто пишет изложение, выдадут также толковый словарь. При необходимости можно взять лекарства и питание.

Итоговое сочинение было введено в 2014-2015 учебном году, оно является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На выполнение работы школьникам отводится три часа 55 минут. Рекомендуемый объем сочинения — не менее 350 слов.

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По материалам: irk

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