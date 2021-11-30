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100+ ошибок исправил в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition новый патч

100+ ошибок исправил в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition новый патч


Если верить информации от инсайдеров, студия Rockstar активно включилась в процесс доработки сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который получил негативные отзывы от критиков и игроков после релиза. Первый патч для игры вышел чуть больше недели назад, и он устранил видимые проблемы, на которые жаловались игроки: работу дождя в San Andreas, падения под текстуры, искривления персонажей в катсценах и так далее.

Сегодня вышел новый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который суммарно исправляет более 100 ошибок. Патч распространяется под номером 1.03, с полным списком изменений, которые он в себе несет, можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Некоторые ключевые моменты, которые были исправлены с новым патчем:



В игру добавили кинематографическую камеру, которой по неизвестным причинам не оказалось на старте.



Дождь в игре больше не должен проникать в помещения, как это было ранее. Кроме того, теперь не увидеть дождь при подводном плавании, что бывало ранее в San Andreas.



Улучшена стабильность игры на всех платформах.



Исправлены орфографические ошибки на вывесках, которые встречались в игровых мирах трилогии.

Исправлены и некоторые ошибки, которые возникали только на Xbox One:



Теперь не должна возникать ​​ошибка, из-за которой игра не реагировала на контроллер в течение нескольких секунд после выхода из некоторых зданий.



Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок не мог разблокировать достижения, которые ранее были разблокированы другими пользователями других учетных записей (связанных с той же учетной записью Social Club).

Напомним, что по подписке Game Pass можно играть в Grand Theft Auto: San Andreas из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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