12 интересных фактов о складской индустрии

1. Около 9% текущих рабочих мест в Америке приходится на складские помещения и обрабатывающую промышленность.2. Складской мир — отличное место для выпускников, не поступивших в институт. В прошлом году в США доход работников без высшего образования был почти на 11% выше, чем у работников других отраслей без высшего образования.3. За последние 25 лет объем экспортируемых товаров, произведенных в Соединенных Штатах, вырос на 400%.4. Самый большой винный склад в Европе — Constellation Europe, в нем хранится 57 миллионов бутылок вина. Растянутые из конца в конец, все его бутылки с вином будут иметь длину более 14000 километров.5. Более 700 садов Мэдисон-сквер или 10 000 бассейнов олимпийского размера могут поместиться на крупнейших складах Amazon.6. В 2018 году размер среднего распределительного центра в США составлял 62438 квадратных метров.7. Оплата почасовой оплаты труда в складском хозяйстве растет. По данным Бюро статистики труда, почасовая оплата складских рабочих выросла более чем на 20% с 2008 по 2017 год.8. Во времена среднего спроса около 13% складских работников — это временные работники. В периоды высокого спроса, особенно во время праздников, более 19% складского персонала — это временные работники.9. Производственная и складская промышленность обширна. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 4234900 человек с должностями, подпадающими под категорию ручных рабочих и перевозчиков материалов10. Ожидается, что к 2028 году будет доступно 156 200 новых рабочих мест по перемещению материалов11. Лучшие 10% ручных рабочих и грузчиков заработали в 2019 году 46000 долларов и более12. В 2019 году ориентировочная выручка складской отрасли составила 36,6 миллиарда долларов. (Статистический отраслевой отчет).