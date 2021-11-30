Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

12 интересных фактов о складской индустрии

12 интересных фактов о складской индустрии
1. Около 9% текущих рабочих мест в Америке приходится на складские помещения и обрабатывающую промышленность.

2. Складской мир — отличное место для выпускников, не поступивших в институт. В прошлом году в США доход работников без высшего образования был почти на 11% выше, чем у работников других отраслей без высшего образования.

3. За последние 25 лет объем экспортируемых товаров, произведенных в Соединенных Штатах, вырос на 400%.

4. Самый большой винный склад в Европе — Constellation Europe, в нем хранится 57 миллионов бутылок вина. Растянутые из конца в конец, все его бутылки с вином будут иметь длину более 14000 километров.

5. Более 700 садов Мэдисон-сквер или 10 000 бассейнов олимпийского размера могут поместиться на крупнейших складах Amazon.
6. В 2018 году размер среднего распределительного центра в США составлял 62438 квадратных метров.

7. Оплата почасовой оплаты труда в складском хозяйстве растет. По данным Бюро статистики труда, почасовая оплата складских рабочих выросла более чем на 20% с 2008 по 2017 год.

8. Во времена среднего спроса около 13% складских работников — это временные работники. В периоды высокого спроса, особенно во время праздников, более 19% складского персонала — это временные работники.

9. Производственная и складская промышленность обширна. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 4234900 человек с должностями, подпадающими под категорию ручных рабочих и перевозчиков материалов

10. Ожидается, что к 2028 году будет доступно 156 200 новых рабочих мест по перемещению материалов

11. Лучшие 10% ручных рабочих и грузчиков заработали в 2019 году 46000 долларов и более

12. В 2019 году ориентировочная выручка складской отрасли составила 36,6 миллиарда долларов. (Статистический отраслевой отчет).
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Мнение: падение акций майнинговых компаний открыло возможности их покупки
Мнение: падение акций майнинговых компаний открыло возможности их
Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным
Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным
В Минэнерго исключили применение льготного тарифа для майнеров биткоина
В Минэнерго исключили применение льготного тарифа для майнеров
52-метровую яхту выставили на продажу с оплатой в биткоине, Dogecoin или NFT
52-метровую яхту выставили на продажу с оплатой в биткоине, Dogecoin
Цена Shiba Inu выросла на 25% после анонса листинга на Kraken
Цена Shiba Inu выросла на 25% после анонса листинга на Kraken
СМИ: Китай отслеживает «опасных» журналистов с помощью системы распознавания лиц
СМИ: Китай отслеживает «опасных» журналистов с помощью системы
Подведены итоги Международного форума педагогических мастерских учителей года России, Белоруссии и Казахстана
Подведены итоги Международного форума педагогических мастерских
Фестиваль «Дипломатия Дружбы» объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая
Фестиваль «Дипломатия Дружбы» объединил почти 15 тысяч школьников из
Запущена программа создания школьных театров
Запущена программа создания школьных театров
Правительство РФ выделило около 150 млн долларов на строительство 5 школ с русским языком обучения в Таджикистане
Правительство РФ выделило около 150 млн долларов на строительство 5
Учащийся липецкого центра «IT-куб» (Skills-Центр) Степан Орлов стал победителем фестиваля «Открытия-2030»
Учащийся липецкого центра «IT-куб» (Skills-Центр) Степан Орлов стал
Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений
Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений

Топ на сегодня

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Еще по теме

Учителям и ученым повысят зарплату
В ВЭФ рассказали, как новые технологии влияют на мировой рынок труда
Заработная плата украинских учителей в 2015-м году возрастет в среднем на 25%
В российских вузах сократится число бюджетных мест