12 рек, изменивших ход истории

1. Нил был ключом к Древнему Египту.Ключ к успеху Древнего Египта лежал в Ниле. Земли вокруг реки были впервые заселены еще в 6000 году до нашей эры, поскольку невероятно плодородная почва и регулярные сезонные наводнения обеспечивали изобилие пищи. Сообщается, что первым фермерам приходилось лишь бросать семена в землю. Со временем египтяне стали высокоэффективными фермерами.2. Зловонный запах Темзы послужил поводом для крупномасштабного строительства.Темза была центром средневековой Британии; водный путь соединял столицу с несколькими другими крупными городами на юге Англии. К викторианской эпохе Лондон был эпицентром глобальной империи, но Темза заплатила огромную экологическую цену за расширение города. Река превратилась в свалку бытовых отходов, будь то животных, людей или промышленных предприятий. Тем не менее, она по-прежнему была источником питьевой воды в городе, что приводило к регулярным разрушительным эпидемиям холеры, унесшим жизни тысяч людей. Доктор Джон Сноу был одним из первых, кто связал заражение питьевой воды с холерой, но официальные лица решили, что Сноу ничего не знает, и отказались принимать его идеи всерьез. К 1858 году грязь Темзы стала такой, что парламент уже не мог игнорировать проблему. Они собрали колоссальную сумму в 3 миллиона фунтов стерлингов (около 500 миллионов долларов в сегодняшних деньгах), чтобы вывести городскую канализационную систему в норму.3. Миссисипи превратила США в крупную державу.Задолго до прихода европейцев вдоль Миссисипи была создана сеть коренных городов. Среди самых известных был Кахокия, расположенный на противоположном берегу реки, где сейчас стоит Сент-Луис. К тому времени, как европейцы ступили на континент, некогда великой цивилизации Миссисипи уже не существовало. Теории варьируются от изменения климата до войн, объясняющих исчезновение. Для США контроль над Миссисипи был одним из ключевых факторов превращения молодой страны из молодой группы колоний в формирующуюся сверхдержаву. Вместо того, чтобы бороться за приз, США купили прилегающую территорию у наполеоновской Франции — через покупку Луизианы — по выгодной цене в 15 миллионов долларов в 1803 году. Это дало США контроль над самым полным водным транспортом в мире за гроши. По оценке американского историка Генри Адамса, «никогда Соединенные Штаты не получали столько за такую ​​малость».4. Дунай был границей великих империй.Дунай — самая длинная река в Европе после Волги. Сегодня он проходит через 10 европейских стран, от Германии до Румынии. Он проходит через несколько городов и четыре крупные европейские столицы: Белград, Братиславу, Будапешт и Вену. Извилистая тропа реки не только поддерживала многие поселения, но и была невероятно полезной для торговли.5. Рио-Гранде сформировала современную Америку.В 1846 году небольшая группа американских войск столкнулась с гораздо более крупными мексиканскими войсками на берегу Рио-Гранде. В остальном незначительная стычка разожгла более крупный конфликт, который закончился тем, что Мексика уступила гигантскую часть своей территории США. Столкновение произошло во время обострения напряженности между двумя странами после аннексии Техаса. Президент Джеймс К. Полк был избран на экспансионистской платформе в 1844 году. Техас был принят в Союз в течение года, что почти гарантировало конфликт между США и Мексикой. Когда в 1848 году улеглась пыль, США потребовали более полумиллиона миль новой территории за счет своего соседа. С 1848 года река Рио-Гранде отмечает границу США и Мексики от Эль-Пасо до Мексиканского залива.6. Евфрат и Тигр — там, где все началось.Месопотамия («между реками») относится к землям между реками Евфрат и Тигр, которые протекают через современный Ирак, Сирию и в Турцию. Развитая цивилизация впервые начала зарождаться на плодородных землях между этими двумя реками. Около 12000 лет назад люди постепенно перешли от более мелких племен охотников-собирателей к гораздо более крупным сельскохозяйственным общинам. В так называемом плодородном полумесяце люди научились производить стабильные источники пищи и селиться в одном и том же месте круглый год.7. Рубикон — маленькая речка с большой историей.Рубикон — довольно скромная река, расположенная на севере Италии. Скорее всего, за эти годы его пересекали миллионы раз, и один такой переход изменил ход истории. 10 января 49 г. до н. Э. Юлий Цезарь повел XIII Легион через мелководную реку и начал разрушительную гражданскую войну. Рубикон долгое время являлся естественной границей Римской республики, поэтому переход вооруженных сил через реку был объявлением войны республике. Римский историк Светоний утверждал, что Цезарь придумал подходящее замечание для этого случая: «Alea iacta est» («жребий брошен»). Этот ход был последней авантюрой Цезаря, поскольку ничего, кроме полной победы, было бы недостаточно. «Переход через Рубикон» используется сегодня в память о выборе Цезаря и относится к преодолению точки невозврата.8. Дон был родиной России.Река Дон находится на юге России. Долина между Доном и близлежащей Волгой была определена как возможная родина загадочных протоиндоевропейских цивилизаций. Древнегреческие писатели также предположили, что это происхождение мифологических дочерей Ареса, женщин-амазонок. Что мы действительно знаем наверняка, так это то, что московский князь привел коалицию княжеств Руси к победе против монгольской Золотой Орды в 1380 году у Куликово, поля у реки. На протяжении веков города русов были вынуждены платить монголам дань. Хотя победа под Куликово не сразу сбросила монгольское иго, она посеяла семена единого народа под руководством москвичей.9. Эбра сформировала историю Древнего мира, а затем и Испании.Эбро представляла собой границу между карфагенским и римским влиянием в Испании. К югу от реки лежала карфагенская территория, на которой находились богатые месторождения полезных ископаемых, которые финансировали военные предприятия города-государства. Римское влияние в регионе началось по другую сторону реки. Граница возникла после Первой Пунической войны, в которой Рим вышел победителем. Далеко к югу от реки лежал город Сагунтум (ныне Сагунто). Несмотря на то, что он находился в сфере влияния Карфагена, это был римский протекторат. Когда карфагенский генерал Ганнибал Барка напал на город в 216 г. до н.э., он положил начало Второй Пунической войне. Этот конфликт в конечном итоге определил, кто будет доминирующей державой Средиземноморья в древнем мире. В 20-м веке Эбро также была местом крупного сражения в гражданской войне в Испании. Поражение республиканской армии привело к тому, что ее территория была отрезана, а Каталония отделилась от остальной республиканской Испании. Это окажется последним крупным наступлением, начатым республиканской стороной.10. Инд поддерживал развитую и загадочную цивилизацию.Река Инд тянется от Гималаев до Аравийского моря. Его история так же длинна, начиная с ок. 7000 г. до н.э. Вдоль плодородных равнин реки на территории современной Индии и Пакистана располагалась серия высокоразвитых городов-государств, известных как цивилизация долины Инда. Двумя наиболее известными городами были Хараппа и Мохенджо-Даро, которые возникли примерно в 26 веке до нашей эры.11. Сена создавала одного французского героя и пристанище другого.Сена проходит через северную Францию ​​и французскую столицу Париж. В девятом веке армии викингов плыли вверх по реке, чтобы напасть на Париж. В то время как первая атака привела к разграблению города викингами, более поздняя попытка была решительно отражена. Победа стала важным моментом во французской истории; Командующий парижским гарнизоном граф Одо позже стал королем Западной Франции. Дальше по Сене находится город Руан и место последнего упокоения французской героини Жанны д’Арк. После ее казни от рук англичан в 1431 году ее прах был рассыпан в реке. Обнаружение ее останков на чердаке парижской аптеки оказалось подделкой с останками египетской мумии.12. Желтая река: гордость Китая и проклятие Китая.Отличительный цвет, который дает название Желтой реке, происходит от большого количества ила. В его бассейне заросли первые ростки азиатской цивилизации. Двойственность реки отражена в ее прозвищах: как «Мать-река» из-за ее плодородных берегов, которые способствовали быстрому росту населения, так и «Китайская печаль» из-за неустойчивого характера ее наводнений. По некоторым оценкам, с начала регистрации произошло более 1500 наводнений.