150+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи — до 7 декабря





Сегодня в Microsoft Store стартовала очередная еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox One и Xbox Series X | S. Чуть больше 150 позиций будут доступны со скидками до 7 декабря.

Следующие игры сегодня, 30 ноября, относятся к еженедельной распродаже, которая продлится до 7 декабря:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 74,5 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Alwa’s Awakening$9,99724,28 руб.$4,99361,78 руб.50%с GoldAsdivine Hearts$14.991117 руб.$7.4551 руб.51%ASTRO AQUA KITTY$14,991086,78 руб.$8,99651,78 руб.40%с GoldBaldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions$49.993724 руб.$19.91483 руб.60%Blazing Chrome$16,991231,78 руб.$6,79492,28 руб.60%с GoldBleeding Edge$35.982681 руб.$8.99670 руб.75%Blood Waves$9.99744 руб.$4.9365 руб.51%Bonds of the Skies$14.991117 руб.$7.49558 руб.50%Boom Blaster$4.99372 руб.$3.7276 руб.26%Brunch Club$14,491050,53 руб.$1,44104,4 руб.90%с GoldCapcom Arcade Stadium Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 – ’88)$20.381518 руб.$15.281138 руб.25%Capcom Arcade Stadium Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 – ’88)$20.381518 руб.$15.281138 руб.25%Capcom Arcade Stadium Pack 2: Arcade Revolution (’89 – ’92)$16.991266 руб.$12.74949 руб.25%Capcom Arcade Stadium Pack 2: Arcade Revolution (’89 – ’92)$16.991266 руб.$12.74949 руб.25%Capcom Arcade Stadium Pack 3: Arcade Evolution (’92 – ’01)$16.991266 руб.$12.74949 руб.25%Capcom Arcade Stadium Pack 3: Arcade Evolution (’92 – ’01)$16.991266 руб.$12.74949 руб.25%Capcom Arcade Stadium:Ghosts ‘n Goblins$2.74204 руб.$1.397 руб.53%Capcom Arcade Stadium:Ghosts ‘n Goblins$2.74204 руб.$1.397 руб.53%Cave Digger$14,991086,78 руб.$1,49108,03 руб.90%с GoldКлеа 2$14.991117 руб.$12.7946 руб.15%Contra Anniversary Collection$23.981787 руб.$5.9440 руб.75%Contra Anniversary Collection$23.981787 руб.$5.9440 руб.75%Crysis 2 Remastered$29,992174,28 руб.$22,491630,53 руб.25%с GoldCrysis 3 Remastered$29,992174,28 руб.$22,491630,53 руб.25%с GoldCuccchi$7.99595 руб.$3.9291 руб.51%Dark Grim Mariupolis$4.99372 руб.$3.9291 руб.22%DARK SOULS: REMASTERED$47.983575 руб.$23.91781 руб.50%DARK SOULS: REMASTERED$47.983575 руб.$23.91781 руб.50%Dead by Daylight: A BINDING OF KIN$7.99595 руб.$3.9291 руб.51%Dead by Daylight: A BINDING OF KIN Windows$6.99521 руб.$3.4253 руб.51%Глава Dead by Daylight: A Nightmare on Elm Street™$7.99595 руб.$3.9291 руб.51%Dead by Daylight. Глава A Nightmare on Elm Street™ Windows$6.99521 руб.$3.4253 руб.51%Dead by Daylight: DESCEND BEYOND Chapter$7.99595 руб.$3.9291 руб.51%Dead by Daylight: DESCEND BEYOND Chapter Windows$6.99521 руб.$3.4253 руб.51%Dead by Daylight: Ghost Face®$4.99372 руб.$2.4179 руб.52%Dead by Daylight: Ghost Face® Windows$4.99372 руб.$2.4179 руб.52%Dead by Daylight: The SAW™ Chapter$7.99595 руб.$3.9291 руб.51%Deleveled$9.99744 руб.$5.9440 руб.41%Deponia Collection$39,992899,28 руб.$3,99289,28 руб.90%с GoldDown in Bermuda$19,991449,28 руб.$1,99144,28 руб.90%с GoldDRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition$107.988045 руб.$43.193218 руб.60%DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition$107.988045 руб.$43.193218 руб.60%Farming Simulator 19 — Alpine Farming Expansion$19,991449,28 руб.$13,39970,78 руб.33%с GoldFarming Simulator 19 — Platinum Expansion$21,991594,28 руб.$10,99796,78 руб.50%с GoldФОРСАЖ ПЕРЕКРЁСТКИ$49.993724 руб.$19.991489 руб.60%ФОРСАЖ ПЕРЕКРЁСТКИ$49.993724 руб.$19.991489 руб.60%Felix The Reaper$14,991086,78 руб.$1,49108,03 руб.90%с GoldFlynn: Son of Crimson$19,991449,28 руб.$14,991086,78 руб.25%с GoldForza Horizon 4: deluxe-издание$95.987151 руб.$33.592502 руб.65%Forza Horizon 4: deluxe-издание$95.987151 руб.$33.592502 руб.65%Forza Horizon 4: Форчун-Айленд$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%Forza Horizon 4: Форчун-Айленд$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%Forza Horizon 4: LEGO® Speed Champions$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%Forza Horizon 4: LEGO® Speed Champions$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%Forza Horizon 4: стандартное издание$71.985363 руб.$23.751769 руб.67%Forza Horizon 4: стандартное издание$71.985363 руб.$23.751769 руб.67%Gears 5: издание «Игра года»$71.985363 руб.$17.991340 руб.75%Gears 5: издание «Игра года»$71.985363 руб.$17.991340 руб.75%Gears of War 4$23.981787 руб.$11.99893 руб.50%Gears of War 4$23.981787 руб.$11.99893 руб.50%Generation Zero®$29.992234 руб.$10.49782 руб.65%Generation Zero® — Resistance Bundle$39.992979 руб.$19.991489 руб.50%Halo — REACH$14.051047 руб.$7.0522 руб.50%Halo — REACH$14.051047 руб.$7.0522 руб.50%Halo 3: ODST$5.98446 руб.$2.9216 руб.52%Halo 3: ODST$5.98446 руб.$2.9216 руб.52%Halo 5: Guardians$23.981787 руб.$9.59714 руб.60%Halo 5: Guardians$23.981787 руб.$9.59714 руб.60%Halo Wars: расширенное издание$23.981787 руб.$5.9440 руб.75%Halo Wars: расширенное издание$23.981787 руб.$5.9440 руб.75%Halo: Коллекция Мастера Чифа$47.983575 руб.$23.991787 руб.50%Halo: Коллекция Мастера Чифа$47.983575 руб.$23.991787 руб.50%Helheim Hassle$19,991449,28 руб.$6,59477,78 руб.67%с GoldJUMP FORCE — Ultimate Edition$119.988939 руб.$17.991340 руб.85%JUMP FORCE — Ultimate Edition$119.988939 руб.$17.991340 руб.85%Just Dance® 2021$49,993624,28 руб.$16,491195,53 руб.67%с GoldKarma. Incarnation 1$11.99893 руб.$7.7574 руб.36%Life is Strange: True Colors — Deluxe Edition$83.986257 руб.$54.584066 руб.35%Life is Strange: True Colors — Deluxe Edition$83.986257 руб.$54.584066 руб.35%Lost Artifacts$9,99724,28 руб.$3,99289,28 руб.60%с GoldLost Judgment$68.385094 руб.$47.863566 руб.30%Lost Judgment$68.385094 руб.$47.863566 руб.30%Lotus Reverie: First Nexus$13,991014,28 руб.$9,79709,78 руб.30%с GoldMars: War Logs$5,59405,28 руб.$1,84133,4 руб.67%с Gold«Стражи Галактики Marvel»: цифровое издание Deluxe$83.986257 руб.$54.584066 руб.35%«Стражи Галактики Marvel»: цифровое издание Deluxe$83.986257 руб.$54.584066 руб.35%METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN$19.991489 руб.$5.99446 руб.70%METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN$19.991489 руб.$5.99446 руб.70%Mittelborg: City of Mages$5.09379 руб.$2.0149 руб.61%My Aunt is a Witch$9.99744 руб.$5.9440 руб.41%Mystik Belle$14.991117 руб.$7.4551 руб.51%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition$107.988045 руб.$10.79804 руб.90%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition$107.988045 руб.$10.79804 руб.90%NTBSS: Master Character Training Pack — Minato Namikaze$3.99297 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Minato Namikaze$3.99297 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Tobirama Senju$4.78356 руб.$2.3171 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Tobirama Senju$4.78356 руб.$2.3171 руб.52%ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4$71.985363 руб.$21.591608 руб.70%ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4$71.985363 руб.$21.591608 руб.70%Outbreak Narrative Collection$19,991449,28 руб.$9,99724,28 руб.50%с GoldOutbreak: Gwen’s Nightmare$19,991449,28 руб.$9,99724,28 руб.50%с GoldOutland$5,59405,28 руб.$1,67121,08 руб.70%с GoldRACCOON CITY EDITION$92.986927 руб.$30.682286 руб.67%RACCOON CITY EDITION$92.986927 руб.$30.682286 руб.67%Resident Evil 0$19.991489 руб.$4.99372 руб.75%Resident Evil 0$19.991489 руб.$4.99372 руб.75%RESIDENT EVIL 2$34.992607 руб.$13.991042 руб.60%RESIDENT EVIL 2$34.992607 руб.$13.991042 руб.60%RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition$59.984469 руб.$23.991787 руб.60%RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition$59.984469 руб.$23.991787 руб.60%Resident Evil 6$23.981787 руб.$9.59714 руб.60%Resident Evil 6$23.981787 руб.$9.59714 руб.60%Resident Evil Village$83.986257 руб.$41.993128 руб.50%Resident Evil Village$83.986257 руб.$41.993128 руб.50%Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7$107.988045 руб.$64.784826 руб.40%Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7$107.988045 руб.$64.784826 руб.40%Resident Evil: Deluxe Origins Bundle$47.983575 руб.$11.99893 руб.75%Resident Evil: Deluxe Origins Bundle$47.983575 руб.$11.99893 руб.75%Restless Night$4.99372 руб.$3.7276 руб.26%Risen$13,991014,28 руб.$10,49760,53 руб.25%с GoldRush: A DisneyPixar Adventure$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%Rush: A DisneyPixar Adventure$23.981787 руб.$9.5708 руб.60%ScreamRide$35.982681 руб.$8.9663 руб.75%ScreamRide$35.982681 руб.$8.9663 руб.75%SINE MORA™$6,99506,78 руб.$1,74126,15 руб.75%с GoldSolos$9,99724,28 руб.$4,99361,78 руб.50%с GoldSpace Otter Charlie$14,991086,78 руб.$10,04727,9 руб.33%с GoldSphinx and the Cursed Mummy$8,39608,28 руб.$2,09151,53 руб.75%с GoldSpiderhuman Shooter$19.991489 руб.$1.99148 руб.90%Spiderhuman Shooter$19.991489 руб.$1.99148 руб.90%Spiderhuman Shooter$19.991489 руб.$1.99148 руб.90%Spiderhuman Shooter$19.991489 руб.$1.99148 руб.90%State of Decay 2: Juggernaut Edition$10.30767 руб.$6.18460 руб.40%State of Decay 2: Juggernaut Edition$10.30767 руб.$6.18460 руб.40%Sunset Overdrive$23.981787 руб.$5.99446 руб.75%Sunset Overdrive$23.981787 руб.$5.99446 руб.75%Tales Of Arise Ultimate Edition$119.988939 руб.$83.986257 руб.30%Tales Of Arise Ultimate Edition$119.988939 руб.$83.986257 руб.30%Tesla Force$16.991266 руб.$5.0372 руб.71%The Crew® Ultimate Edition$49,993624,28 руб.$16,491195,53 руб.67%с GoldThe Infectious Madness of Doctor Dekker$12.99968 руб.$7.7574 руб.41%The Mummy Demastered$19.991489 руб.$9.9738 руб.50%Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent$8,39608,28 руб.$3,35242,88 руб.60%с GoldTom Clancy’s RainbowSix Vegas$6,99506,78 руб.$2,3166,75 руб.67%с GoldTour de France 2017$14,991086,78 руб.$2,99216,78 руб.80%с GoldTour de France 2018$19,991449,28 руб.$3,99289,28 руб.80%с GoldTrackmania® Turbo$39,992899,28 руб.$9,99724,28 руб.75%с GoldTrials Fusion$19,991449,28 руб.$4,99361,78 руб.75%с GoldTribal Pass$3.99297 руб.$0.967 руб.77%UNSIGHTED$19,991449,28 руб.$14,991086,78 руб.25%с GoldWATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION$29,992174,28 руб.$11,99869,28 руб.60%с GoldWe should talk.$6.99521 руб.$4.8358 руб.31%WeakWood Throne$4.99372 руб.$2.4179 руб.52%

Напомним, что сейчас в Microsoft Store проходит крупная распродажа игр в честь «Черной пятницы», в рамках которой со скидками предлагается более 700 игр. Эти скидки будут актуальны до 3 декабря.