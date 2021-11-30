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18 красивых девушек, которым хватает смелости и самоиронии, чтобы выложить в сеть свои неудачные снимки

18 красивых девушек, которым хватает смелости и самоиронии, чтобы выложить в сеть свои неудачные снимки

Нигде нет такого количества красивых людей, как на просторах всемирной сети. А всё потому, что каждый человек стремится опубликовать в интернете свои наиболее удачные снимки. И в этом нет ничего странного и удивительного! Однако среди красавиц, желающих показать себя с лучшей стороны, есть и те девушки, которым не чужда самоирония. Они с большим удовольствием дурачатся перед камерой и даже не стесняются выкладывать свои неудачные кадры в сеть. И такое умение посмеяться над собой очень тепло принимается пользователями интернета.

Во всей красе

Красавица

Да, на обоих снимках я

Меня не остановить

Со всех сторон

Ну что за богиня!

Я сохраняла свои неудачные снимки, чтобы в один день поделиться ими на просторах сети

Сегодня у меня подходящее настроение для этой шалости.

Доброе утро из Швеции

Решила не сомневаться и просто загрузить эти фото

Обожаю так дурачиться со своими очками

Моя очаровательная девушка

Я такая миленькая, и моему парню это нравится

Представляю вашему вниманию свою неудачную фотографию

Замаскированная я

Вот что приходится видеть моему парню

Две разные девчонки, и обе — это я

Нужно отправляться на свидание в поход, чтобы увидеть истинное лицо девушки

Попросил жену скинуть мне пару фоток

Она постаралась на славу!

А вот и ещё 17 девушек, которые не боятся показать свои неудачные снимки, и эта неидеальность не мешает им быть красивыми.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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