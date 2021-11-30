18 красивых девушек, которым хватает смелости и самоиронии, чтобы выложить в сеть свои неудачные снимки
Нигде нет такого количества красивых людей, как на просторах всемирной сети. А всё потому, что каждый человек стремится опубликовать в интернете свои наиболее удачные снимки. И в этом нет ничего странного и удивительного! Однако среди красавиц, желающих показать себя с лучшей стороны, есть и те девушки, которым не чужда самоирония. Они с большим удовольствием дурачатся перед камерой и даже не стесняются выкладывать свои неудачные кадры в сеть. И такое умение посмеяться над собой очень тепло принимается пользователями интернета.
Во всей красе
Красавица
Да, на обоих снимках я
Меня не остановить
Со всех сторон
Ну что за богиня!
Я сохраняла свои неудачные снимки, чтобы в один день поделиться ими на просторах сети
Сегодня у меня подходящее настроение для этой шалости.
Доброе утро из Швеции
Решила не сомневаться и просто загрузить эти фото
Обожаю так дурачиться со своими очками
Моя очаровательная девушка
Я такая миленькая, и моему парню это нравится
Представляю вашему вниманию свою неудачную фотографию
Замаскированная я
Вот что приходится видеть моему парню
Две разные девчонки, и обе — это я
Нужно отправляться на свидание в поход, чтобы увидеть истинное лицо девушки
Попросил жену скинуть мне пару фоток
Она постаралась на славу!
А вот и ещё 17 девушек, которые не боятся показать свои неудачные снимки, и эта неидеальность не мешает им быть красивыми.