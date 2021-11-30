2022 — год какого животного по восточному календарю

Вадим Карасев

Каждый год проходит под управлением определенного животного-талисмана. Настало время узнать, кто будет у руля в 2022 году, чем это чревато и как можно задобрить этого покровителя.

Удача зависит не только от звезд и Луны, но и от того, какое животное находится у руля. Восточный гороскоп давно зарекомендовал себя как один из самых точных, ведь ему уже не одна тысяча лет. Также вы можете ознакомиться с нумерологическим прогнозом, который ни в чем не противоречит восточному гороскопу.

Какое животное станет покровителем 2022 года

В восточном гороскопе есть двенадцать животных и пять стихий. Животное сменяется каждый год, а вот стихия актуальна два года. Это значит, что каждые шестьдесят лет круг начинается заново.

2022 год должен будет пройти под управлением Тигра. Стихия тоже сменится с Металла на Воду. Это значит, что этот год будет кардинально отличаться от предыдущего с точки зрения энергетики.

Каким будет 2022 год

Пару слов стоит сказать о том, каким именно является Водный Тигр. В целом этот покровитель спокоен и рассудителен. Ждать хаоса и неразберихи не стоит. Восточные мудрецы издревле считали, что в такие года, как этот, человечество занимается переосмыслением своих ценностей, целей и правил.

Тигр — важное животное, поскольку он помогает осознавать, были ли выбранное направление правильным и куда стоит двигаться далее. Водная стихия отлично сочетается с нравом этого покровителя. Вода успокаивает душу и заставляет нас взять небольшую передышку.

Самым благоприятным 2022 год станет для одиночек и самостоятельных, самодостаточных людей. Всем, у кого много друзей, активная в общении работа и большая семья, стоит взять на себя долю ответственности за общее будущее. Разделение обязанностей — это хорошо, но если вы сами будете решать многие общие вопросы и задачи, вы сэкономите себе нервы.

Самые лучшие цвета и талисманы 2022 года

Лучшие цвета этого года: песочный, голубой, бирюзовый, синий, серый, черный. Старайтесь надевать почаще такую одежду. Если будете делать локальный ремонт, то можете выбрать эти цвета в качестве основных в стиле комнаты или кабинета.

Талисманы: платиновые украшения, аквамарин, авантюрин, изумруд, лазурит, лунный камень, жемчуг. Платиновые изделия — универсальный талисман, ровно как и аквамарин, лунный камень. Жемчуг будет отличным помощником в любви. Авантюрин поможет в работе и творчестве. Изумруд укрепит ваше здоровье.