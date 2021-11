52-метровую яхту выставили на продажу с оплатой в биткоине, Dogecoin или NFT

Владелец 52-метровой суперъяхты VIANNE подтвердил возможность ее покупки или фрахта за цифровые активы. Условием является 10% предоплата в евро или долларах США.

The post 52-метровую яхту выставили на продажу с оплатой в биткоине, Dogecoin или NFT first appeared on ForkLog.