Агата Муцениеце высказалась о лишении девственности и шантаже интимными фото

32-летняя актриса Агата Муцениеце поговорила на интимные темы. Звезда исторического фильма «Тобол» не раз находила выход из тяжелого положения. Еще в юности Агата начала путь к славе, выслушивая отказы на кастингах и преодолевая депрессию. Артистка прошла через тяжелый развод с Павлом Прилучным, а сейчас успевает совмещать заботу о детях, Мии и Тимофее, с активными съемками в различных проектах. Теледива охотно делится опытом с другими девушками, которые просят у нее совета. Одна из них рассказала, что ее шантажируют интимными фотографиями. «Шантаж работает только в том варианте, когда человек, которого шантажируют, боится, что эти фотки выйдут. Разыграйте в голове самые худшие последствия, которые могут быть с этими фотками, примите их и скажите: «Да выкладывай! Пф, пожалуйста!»» — объяснила Агата. Другая ее подписчица призналась, что в 21 год остается девственницей. «Стыдно ли это в современных реалиях?» — поинтересовалась она. Исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» указала на то, что в подобном вопросе нужно слушать, прежде всего, себя.Агата Муцениеце «Это зависит только от того, как вы это воспринимаете. Если вы это воспримите как величайшее достоинство, супер-редкость, чудеса, небывальщина и объявите сами себе, что только лучший вас достоин, за вас начнется, мне кажется, борьба», — посчитала Муцениеце. Мама двоих детей также рассказала, как поборола страх перед первыми родами. Актриса убеждала себя, что это абсолютно естественный процесс. «Мне было страшно, но я себя успокоила мыслью: «Так! Кошки рожают, собаки рожают. Да все рожают и справляются. Ну просто все. Животным даже врачи не помогают». Так что, я думаю, все будет окей», — заверила экс-возлюбленная Прилучного. Она также дала совет девушкам, которые терпят сварливую свекровь. «Я для себя определила, что если какой-то человек оскорбляет другого, то это проблема того, кто оскорбляет, потому что это из его нутра льется говно, а не из вас. Простите ее и не обращайте никакого внимания, потому что очень жаль такого человека», — добавила Агата.