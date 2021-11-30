Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Агата Муцениеце высказалась о лишении девственности и шантаже интимными фото

Агата Муцениеце высказалась о лишении девственности и шантаже интимными фото

Агата Муцениеце высказалась о лишении девственности и шантаже интимными фото
32-летняя актриса Агата Муцениеце поговорила на интимные темы. Звезда исторического фильма «Тобол» не раз находила выход из тяжелого положения. Еще в юности Агата начала путь к славе, выслушивая отказы на кастингах и преодолевая депрессию. Артистка прошла через тяжелый развод с Павлом Прилучным, а сейчас успевает совмещать заботу о детях, Мии и Тимофее, с активными съемками в различных проектах. Теледива охотно делится опытом с другими девушками, которые просят у нее совета. Одна из них рассказала, что ее шантажируют интимными фотографиями. «Шантаж работает только в том варианте, когда человек, которого шантажируют, боится, что эти фотки выйдут. Разыграйте в голове самые худшие последствия, которые могут быть с этими фотками, примите их и скажите: «Да выкладывай! Пф, пожалуйста!»» — объяснила Агата. Другая ее подписчица призналась, что в 21 год остается девственницей. «Стыдно ли это в современных реалиях?» — поинтересовалась она. Исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» указала на то, что в подобном вопросе нужно слушать, прежде всего, себя.
Агата Муцениеце «Это зависит только от того, как вы это воспринимаете. Если вы это воспримите как величайшее достоинство, супер-редкость, чудеса, небывальщина и объявите сами себе, что только лучший вас достоин, за вас начнется, мне кажется, борьба», — посчитала Муцениеце. Мама двоих детей также рассказала, как поборола страх перед первыми родами. Актриса убеждала себя, что это абсолютно естественный процесс. «Мне было страшно, но я себя успокоила мыслью: «Так! Кошки рожают, собаки рожают. Да все рожают и справляются. Ну просто все. Животным даже врачи не помогают». Так что, я думаю, все будет окей», — заверила экс-возлюбленная Прилучного. Она также дала совет девушкам, которые терпят сварливую свекровь. «Я для себя определила, что если какой-то человек оскорбляет другого, то это проблема того, кто оскорбляет, потому что это из его нутра льется говно, а не из вас. Простите ее и не обращайте никакого внимания, потому что очень жаль такого человека», — добавила Агата.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть
Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного Ethereum-ETF
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от Sandbox
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
2022 — год какого животного по восточному календарю
2022 — год какого животного по восточному календарю
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо больного Славу Зайцева сравнили с куклой
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве

Топ на сегодня

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского

Еще по теме

Обошла Асмус! Агата Муцениеце показала грубый секс на камеру
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Агата Муцениеце замораживает яйцеклетки: «Захочу родить»
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным