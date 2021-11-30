Активное поедание авокадо способствует здоровому питанию

Вадим Карасев

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и Школы общественного здравоохранения и науки о долголетии Герберта Вертхайма сравнили общее потребление пищевых продуктов в семьях, где ели небольшое количество авокадо (три раза в неделю), и в семьях, в которых авокадо ели от 14 раз в неделю. Все участвующие семьи были мексиканского происхождения. Наблюдения длились полгода. Ученые обнаружили, что семьи, где едят много авокадо, потребляют меньше калорий, за счет уменьшения потребления других продуктов, включая молочные продукты, мясо и зерновые. По словам авторов, полученные результаты могут дать представление о том, как лучше решить растущие проблемы общественного здравоохранения, вызванные с ожирением и связанными с ним заболеваниями, особенно в сообществах высокого риска.

«Данных о влиянии потребления авокадо на пищевой статус семьи не существовало, - говорит руководитель исследования профессор Мэтью Эллисон. – Недавние испытания были сосредоточены на людях, в первую очередь на взрослых, и ограничивались изменениями маркеров крови при кардиометаболических заболеваниях. Результаты нашего исследования доказывают, что просвещение по вопросам питания и большое количество авокадо снижает общую калорийность в семьях мексиканского происхождения».

В нынешнем исследовании приняли участие 72 семьи (231 человек), состоящие как минимум из трех человек в возрасте старше пяти лет, проживающих в одном доме, свободных от тяжелых хронических заболеваний, не соблюдающих определенные диеты и идентифицирующих себя как мексиканцы. Выбор участников мексиканского происхождения был вызван двумя причинами. Во-первых, латиноамериканцы в Соединенных Штатах имеют более скорректированную распространенность ожирения и более низкое потребление основных питательных веществ, чем другие демографические группы в стране. Во-вторых, у иммигрантов из Латинской Америки качество питания ухудшается по мере того, как они становятся аккультурированными, принимая западный образец питания, в котором больше рафинированных углеводов и жиров животного происхождения. Исследователи хотели оценить, может ли увеличенное, но умеренное потребление одной богатой питательными веществами пищи ощутимо улучшить общее состояние здоровья и уменьшить различия, связанные с питанием. Авокадо было выбрано потому, что это традиционно потребляемая растительная пища, которая вошла в обиход тысячи лет назад в Мексике и некоторых частях Центральной и Южной Америки.

Хотя исследователи не заметили изменений в измерениях индекса массы тела или окружности талии между двумя группами во время испытания, они отметили, что употребление большего количества авокадо, по-видимому, ускоряет наступление чувства сытости после еды. Жиры и пищевые волокна, содержащиеся в авокадо, могут влиять на общее потребление энергии (количество потребляемой пищи), влияя на функции желудочно-кишечного тракта, например, регулируя реакции глюкозы и инсулина, продлевая всасывание питательных веществ и изменяя ключевые пептидные гормоны, сигнализирующие о сытости. Интересно, что семьи, потребляющие больше авокадо, сократили потребление животного белка, особенно курицы, яиц и обработанного мяса.

Авторы исследования отмечают, что плоды авокадо богаты витаминами C, E, K и B6, а также рибофлавином, ниацином, фолиевой кислотой, пантотеновой кислотой, магнием, калием, лютеином, бета-каротином и жирными кислотами омага-3. Половина плода среднего размера содержит до 20 % рекомендуемой суточной клетчатки, 10 % калия, 5 % магния, 15 % фолиевой кислоты и 7,5 грамма мононенасыщенных жирных кислот.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients.