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Александр Мясников рассказал об изменах

Александр Мясников рассказал об изменах
Врач Александр Мясников признался, что готов простить измену жены. Доктор и телеведущий Александр Мясников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что простил бы своей жене измену. «Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастным несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями. Пытаться общаться и там, и там. Сначала я проходил к отцу, а потом к матери. Она садила меня напротив и спрашивала: «Ну, расскажи, что тебе папа говорил?» Я тогда уже умел врать и изворачиваться. Такие песни пел. Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для ребенка», сказал Александр Мясников.
Александр Мясников Как отметил Мясников, в этой жизни нужно не впадать в крайности. «Я бы простил измену. Я надеюсь, что мне не приходилось, но я все время на эту тему думал. Я с детства примерял ситуацию родителей на себя», — заявил Александр Мясников. Напомним, что Александр Мясников женат вторым браком. Его жена — Наталья. Она работала в ТАСС.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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