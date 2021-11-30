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Александр Мясников высказался о невесте единственного сына

Александр Мясников высказался о невесте единственного сына
68-летний врач и телеведущий Александр Мясников поделился откровениями в эфире программы «Судьба человека». На счету известного доктора две женитьбы. Во втором браке у Александра Мясникова родился сын Леонид, растет у него и внебрачная дочь Полина. Александр Леонидович не скрывает, что все чаще задумывается о внуках. Недавно у сына Мясникова появилась девушка, которая, к слову, тоже связала жизнь с медицинской наукой. Доктор уже одобрил выбор наследника. «Это девочка из Молдавии, она медик-фармаколог. Сын оканчивает вуз в следующем году. Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка», — поделился Александр Леонидович в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Леонид Мясников со своей девушкой. Кадр передачи Мясников не скрывает, что счастлив продолжать медицинскую династию, которой уже почти 200 лет. А сравнительно недавно в семье врача случилась трагедия — из жизни ушла мама Александра Леонидовича. «Она сейчас знает, что я скажу. Я очень-очень ее люблю и дальше будет фраза прямо как из фильма: «Мы обязательно встретимся, но не сейчас, чуть позже», — отметил доктор.
Мама Александра Мясникова К слову, публика отмечает, что Александр Мясников хорошо выглядит и находится в прекрасной физической форме. Для этого медик старается избегать стрессов, правильно питаться, вести активный образ жизни и наслаждается общением с домашним животными. «Если ты эмоционально нестабилен, к тебе ковид пристанет, — считает он. — Иммунитет укрепляется от положительных эмоций».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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