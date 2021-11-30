Aliens: Fireteam Elite добавят в подписку Game Pass в декабре





Список игр в подписке Game Pass на декабрь уже выглядит внушительно, хотя еще и не стали известны все игры, которые Microsoft планирует добавить в игровой сервис. Ранее сегодня было объявлено, что в начале декабря сервис Game Pass пополнится игрой Rubber Bandits на релизе. А теперь еще одна приятная новость — игру Aliens: Fireteam Elite добавят в Game Pass.

Aliens: Fireteam Elite будет доступна в подписке Game Pass с 14 декабря 2021 года. Игру добавят в подписку на Xbox и PC.

14 декабря игра Aliens: Fireteam Elite не только выходит в подписке Game Pass, но и получает крупное обновление с новым режимом (Point Defense), новым оружием, новой косметикой и прочим контентом. Разработчики уже представили дорожную карту игры Aliens: Fireteam Elite на ближайшие месяцы.





Напомним, что Aliens: Fireteam Elite — это многопользовательский кооперативный шутер от третьего лица во вселенной «Чужих». Игра вышла в конце августа 2021 года и получила средние оценки от прессы и игроков. Ее рейтинг на Opencritic — 68 баллов из 100.

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