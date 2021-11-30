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Алла Пугачева почтила память Александра Градского

Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Певица Алла Пугачева прокомментировала смерть композитора и поделилась редким фото с ним.   Звезды российской сцены сегодня скорбят по ушедшему мэтру. Агутин, Ургант, Долина и десятки их коллег уже посвятили Градскому слова прощания. Теперь это сделала и Алла Пугачева. Алла Борисовна много лет была знакома с Александром Градским. У них были своеобразные отношения, в которые они не посвящали других — при этом оба с уважением относились друг к другу. «Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя 🙏🙏🙏», — написала Примадонна российского шоу-бизнеса.
Александр Градский в молодости Отметим, что ранее в социальных сетях прощальное сообщение оставил супруг Пугачевой, Максим Галкин. «Ушел Александр Градский. Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни», — написал шоумен. К слову, прощание с 72-летним Александром Градским состоится 1 декабря в «Градский-Холл» в Москве. По предварительным данным, гражданская панихида намечена на утро, а вот о том, где будет захоронен один из основоположников русского рока, пока не сообщается. Александр Градский последние месяцы не мог восстановиться после перенесенного коронавируса. Музыкант и артист стал лежачим — и приезжал только на съемки шоу «Голос» на Первом канале. 26 ноября он был госпитализирован с подозрением на инсульт, а два дня спустя его не стало: как говорят специалисты, у него случился инфаркт мозга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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