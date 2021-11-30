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Алсу Абдуллина: интересные факты о российской футболистке "Локомотива", которая может перейти в английский "Челси"

Алсу Абдуллина: интересные факты о российской футболистке "Локомотива", которая может перейти в английский "Челси"

На днях стало известно, что 20-летняя футболистка столичного "Локомотива" и сборной России Алсу Абдуллина может перейти в лондонский "Челси". Пока стороны только обсуждают ее трансфер, но, по слухам, в переговорах они продвинулись уже далеко. Собрали о спортсменке интересные факты — о ее увлечении футболом, успехах в карьере и отношении к сексизму.

1. Алсу родилась в поселке Актюбинский в Республике Татарстан. Несмотря на то что малую родину она давно покинула, Алсу всегда при возможности старается навестить близких.


Алсу Абдуллина с семьей

2. Футболом она увлеклась благодаря старшему брату, который тоже им занимался. В 8 лет она пришла в спортивную школу "Барс", где тренер Владимир Баландин сразу обратил внимание на ее талант. Алсу была единственной девочкой в команде, но это ее не смущало. Она признавалась, что именно тренировки с мальчиками очень ей помогли:

Это очень круто, когда ты входишь в мужской ритм игры и начинаешь быстро принимать решения. Физически ты им, конечно, уступаешь, но по мысли не отстаешь.


3. В 14 лет она решила попробовать свои силы в столице, так как не видела перспектив для развития своей карьеры на родине, и отправилась на просмотр в спортивную школу "Чертаново". Там ее тренером стала Татьяна Бикейкина, которой Алсу осталась очень благодарна. Алсу признавалась, что сначала в Москве ей приходилось очень тяжело: она жила в интернате вдали от родных, очень по ним скучала и часто плакала, но через несколько месяцев привыкла.


4. В основной команде "Чертаново" она дебютировала в 2017 году, выйдя на поле против команды ПФК ЦСКА в рамках чемпионата России по футболу. На момент игры Алсу было 16 лет и семь дней — таким образом, она стала самым молодым игроком сезона.В клубе она провела почти пять лет и вместе с ним выиграла серебряные медали первенства.



5. В составе национальной сборной России она дебютировала в 16-летнем возрасте, сыграв в товарищеском матче против команды Бельгии. Первый мяч за сборную России она забила в ноябре прошлого года в матче против команды Косова.

6. В 2020 году она перешла в футбольный клуб "Локомотив" и вместе с ним выиграла золотые медали чемпионата России по футболу в этом году.



7. На сексистские высказывания, что футбол не женское дело, Алсу внимания не обращает:

Футбол — это игра миллионов, она доступна каждому, и каждый вправе делать то, что ему нравится.



8. Любимые футболистки Алсу — англичанка Люси Бронз, американка Меган Рапино и голландка Лике Мартенс, а ее любимый футболист — Криштиану Роналду.


9. Алсу ведет инстаграм. Правда, назвать ее слишком активной пользовательницей соцсети сложно — в блоге у нее меньше 80 публикаций, а в подписчиках — меньше 2 500 человек. Ее публикации в основном посвящены ее карьере.


10. Хотя об этом говорить пока рано, но Алсу уже знает, что после завершения спортивной карьеры займется тренерской деятельностью. Пока она мечтает играть за рубежом и активно учит английский язык. Вполне вероятно, скоро ее мечты воплотятся в реальность.

Играть в английской Премьер-лиге, которую любители футбола считают лучшей в мире, мечтают как футболисты, так и футболистки. Для Алсу попадание в команду "Челси", которая сейчас находится на втором месте в турнирной таблице первенства, уступая всего одно очко "Арсеналу", может стать большим прорывом в ее спортивной карьере. Россиянок в составе клуба пока нет.

А сегодня желаем Алсу и всей сборной России по женскому футболу победы в отборочном матче чемпионата мира — 2023 против команды Дании!



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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