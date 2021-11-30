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Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки

Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки


28 ноября цена биткоина опустилась к отметке $53 300, обновив минимум за последние семь недель, а через несколько дней восстановилась к $56 300.


Возможно ли продолжение восходящего тренда? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.


BTCUSD


После неудачной попытки пробить сопротивление на отметке $58 000 цена биткоина резко снизилась к уровню поддержки $53 000, где быки начали активно покупать криптовалюту.


Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Однако цена не смогла преодолеть сопротивление $58 000. При сохранении текущей негативной динамики BTCUSD снова может опуститься к поддержке в зоне $53 000. В случае удержания этого уровня стоит ожидать консолидации в диапазоне $53 000-$55 000 с последующим ростом и закреплением выше $58 000.


При пробитии $53 000 биткоин может протестировать линию восходящего тренда, которая сформировалась на минимумах $29 500 (21 июля) и $40 700 (29 сентября).


ETHUSD


На прошлой неделе покупатели Ethereum смогли удержать цену выше $4000.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Выводы


После коррекции к $53 300 цена первой криптовалюты показала слабое восстановление и не смогла пробить сопротивление на отметке $58 000. 


Для роста рынка должна произойти консолидация биткоина в зоне $53 000-$55 000.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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