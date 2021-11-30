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Анастасия Волочкова негативно высказалась о скандале с Биланом

Анастасия Волочкова негативно высказалась о скандале с Биланом
45-летняя балерина Анастасия Волочкова упрекнула Диму Билана за то, что он позволяет себе выступать нетрезвым. Победитель «Евровидения-2008» в конце прошлой недели оскандалился в Казахстане. Он употребил спиртное, после чего спел на свадьбе. Появление пьяного певца перед молодоженами вызвало ажиотаж. Ему пришлось извиняться на свое поведение. Дима признал свою вину, но пояснил, что сильно устал и решил расслабиться. Волочкова заявила, что это не причина. «Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде — это что-то из мира фантастики», — заверила танцовщица.
Анастасия Волочкова Бывшая прима Большого театра не считает оправданием и то, что Билан посетил частный банкет, а не большой концерт. «Я не разделяю зрителя по статусам, ведь это тот же зритель и та же сцена, на которую он выходит», — пояснила Анастасия. Уроженка Санкт-Петербурга напомнила, как давала юбилейный концерт. Исполнитель хита Never Let You Go порадовал ее, торжество прошло без эксцессов. «Когда я праздновала свое 35-летие в Кремле, Дима вышел и спел красиво, всё было чудесно, мы даже интегрировали некоторые мои номера под его песни. То есть выступать без пьянки он может. Да и дело не в нем одном, просто артист на сцене должен быть трезвым — это уважение в первую очередь к самому себе», — подчеркнула Волочкова в беседе с «Вечерней Москвой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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