Анастасия Заворотнюк жестко отругала дочку за прыжок с парашютом

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала об экстремальном поступке. 25-летняя Анна Заворотнюк поделилась откровениями о своей жизни. Дочь 50-летней Анастасии Заворотнюк призналась, что пробовала экстремальные развлечения. Блогерша дала понять, что при своей внешней хрупкости она является отважной девушкой. Еще подростком Анна прыгнула с парашютом. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» отдыхала на курорте с отцом, бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Школьница воспользовалась тем, что мамы не было рядом, и уговорила его на опасное развлечение.Анна Заворотнюк «Я прыгала с парашютом. Мне было 12 лет. Это было в Египте. Я отдыхала с отцом, и он разрешил», — призналась Заворотнюк-младшая. Анастасия ничего не знала о приключениях Анны. Поступок дочери ее шокировал. После возвращения дочь звезды ждал серьезный разговор. «Помню, мама так орала потом», — рассказала Анна. Дмитрий Стрюков – второй муж Анастасии Заворотнюк. Актриса развелась с ним в 2006 году после 12 лет совместной жизни. Причиной расставания стало рукоприкладство и измены бизнесмена. У бывших супругов также есть 21-летний сын Майкл. Молодой человек начал строить музыкальную карьеру. Сын Заворотнюк живет с художницей по имени Софья. Через год Заворотнюк ждала новая судьбоносная встреча. Анастасия познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 2008 году артистка и фигурист сыграли свадьбу. В октябре 2018-го у супругов родилась дочь Мила. Через полгода у Анастасии обнаружили опухоль головного мозга. Кинозвезда сделала несколько операций за границей. Сейчас она находится под обследованием российских медиков и избегает внимания публики.