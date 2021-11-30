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Ани Лорак высказалась о токсичных отношениях

Ани Лорак высказалась о токсичных отношениях
Певица Ани Лорак заявила, что каждый человек заслуживает счастья. Артистка редко откровенничает о личной жизни, но недавно все же сделала признание о том, что не чувствует себя до конца счастливой. Несмотря на это, Ани Лорак старается не унывать и находит вдохновение в творчестве. По всей видимости, Лорак не понаслышке знает, что такое гнетущее давление со стороны мужчины. «Надо выходить из токсичных отношений на пути к счастью, потому что если ты находишься в этих отношениях, то никакого счастья не видать, а абьюзер только будет забирать твою энергию, — считает 43-летняя исполнительница. — Так что любим себя и держимся подальше от людей, постоянно недовольных жизнью».
                                                     Ани Лорак Певица уверена — любой человек, какой бы он ни был, заслуживает счастья. «Каждый имеет на это право. Задайте себе вопрос: «Я живу счастливо?» Если что-то не так, то вперед — решайте, меняйте все и не теряйте ни секунды, потому что жизнь такая короткая. Сейчас я лучшая версия себя, нахожусь на пути к счастью. У меня не 100-процентная гармония, но благодаря музыке я очищаюсь», — призналась звезда в утреннем шоу «Русские перцы» на «Русском Радио». Напомним, три года назад Ани Лорак рассталась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. Причиной распада семьи стала неверность Мурата — мужчина был замечен в компании модели Яны Беляевой в одном из киевских ночных заведений, в то время как артистка все время пропадала на гастролях. После развода Лорак встречалась с саундпродюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В каком статусе находится пара сегодня — неизвестно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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