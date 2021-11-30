Австралийская экспедиция направляется в Антарктиду, чтобы восстановить хижины путешественников 1912 года

Вадим Карасев

В пятницу шестеро австралийцев отправятся в залив Содружества в Антарктиде на французском ледоколе «Астролябия», чтобы провести полтора месяца, восстанавливая остатки исторических хижин экспедиции Дугласа Моусона 1911–1914 годов.

Геолог Дуглас Моусон был опытным полярником, принимавшим участие в экспедиции Шеклтона 1907–1909 годов, он участвовал в первом восхождении на Эребус и был одним из трех человек, впервые достигших Южного магнитного полюса, поэтому ему предложили возглавить экспедицию, которая должна была картографировать побережье Западной Антарктиды. В итоге экспедиция нанесла на карту антарктические побережья суммарной протяженностью более 6400 км и доказала, что они вместе с открытой в XIX веке Землей Адели представляют части единого материка. Моусон и его команда изучили геологические и ледовые условия в секторе Антарктики от 90° до 155° восточной долготы, вели непрерывные метеорологические наблюдения в течение 18 месяцев подряд, в том числе фиксировали показатели геомагнитного поля. Экспедиция первой наладила устойчивую регулярную радиосвязь между Антарктидой и Австралией, также в ходе этой экспедиции был найден первый в Антарктиде метеорит.

Хижины Моусона, внесенные в Австралии в список объектов культурного наследия, были построены участниками экспедиции Моусона на мысе Деннисон, где располагалась основная база экспедиции. Последний раз строения реставрировались в 2015 году.

Интерьер одной из хижин. Фото: David Killick

«Основная работа будет заключаться в том, чтобы провести небольшую проверку здоровья хижин Моусона, — говорит Грег Картер, исполнительный директор Фонда хижин Моусона (Mawson's Huts Foundation). — Они были построены, чтобы прослужить шесть месяцев, и они всё еще стоят там 110 лет спустя. Команда будет заниматься вырезанием льда внутри хижин, уходом за бревнами и сохранением всех артефактов, которые мы там находим. Всегда обнаруживаются новые артефакты, помимо тех, о которых мы знаем. Мы просто проверяем их и проводим соответствующие процедуры, чтобы убедиться, что они в порядке». Другие работы включают в себя установку автоматической метеостанции и подсчет пингвинов, живущих колониями вокруг хижин.

«Моусон был действительно особенным в том смысле, что его экспедиция была первым по-настоящему научным путешествием в Антарктиду, — рассказывает Грег Картер. — Многие другие парни в то время, Шеклтон, Скотт и Амундсен, пытались первыми выйти на Южный полюс, это было связано с охотой за славой. Моусон был ученым, он был геологом, и многие записи погоды, которые он сделал там, до сих пор используются в климатическом моделировании, так что то, что он сделал 110 лет назад, действительно актуально».

За ходом экспедиции можно следить на странице фонда Mawson's Huts Foundation в Facebook.