Берилл: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Берилл известен человечеству с глубокой древности. Он крайне необычен как по физическим, так и по магическим свойствам. Настало время узнать, чем же силен этот камень, кому он подходит, а кому нет.

Стоит отметить, что по физической структуре берилл очень схож с авантюрином и изумрудом. Он похож на них не только в этом плане, но и по типу энергетики и влияния на человека.

Физические и энергетические свойства берилла

Во-первых, стоит отметить, что берилл является типичным представителем стихии Воды. Это один из самых мощных камней, относящихся к водной группе. В древности камень считался священным, поэтому им украшали религиозную утварь.

Это очень стойкий камень, который может выдерживать высокие температуры и другие виды физического воздействия. Он долго сохраняет «товарный» внешний вид, поэтому часто переходил и переходит по наследству в первозданном виде, без потемнения и потертостей.

Берилл обладает очень приятными оттенками, близкими к молочному, серому. Он может быть немного голубоватым, розоватым или зеленоватым. Берилл не прозрачный камень, поэтому в ювелирном плане он не обладает никакой ценностью.

Зато магические свойства этого камня весьма ценны. Для начала стоит отметить, что берилл помогает человеку определяться с жизненными целями, расставлять приоритеты. Большую удачу он приносит тем, кто занимается помощью окружающим. Этот камень дает силу тем, кто желает творить добро. Всем, у кого есть недобрые замыслы, камень будет ставить палки в колеса.

Стихия Воды говорит о том, что камень благотворно влияет на мышление человека. Если перед вами встает сложная задача или необходимость сделать выбор, старайтесь носить в такие моменты на себе берилл, чтобы он помогал вам определять, что важно, а что нет.

Стихия Воды также благотворно влияет на интуицию. Шестое чувство также бывает крайне важным в трудные периоды жизни. В целом берилл можно назвать камнем на каждый день, но Вода блокирует поступление энергии от других минералов и талисманов.

Очень полезное свойство камня — повышение проницательности. С ним вас сложнее будет обмануть. Также берилл помогает убеждать людей. Если вы уверены в своей правоте, то с бериллом вам будет гораздо проще донести до окружающих истину. Именно поэтому его стоит приобретать психологам, врачам, адвокатам, консультантам.

Что касается силы этого камня, то она не иссякает в течение многих десятков лет. Фактически, берилл в хорошем физическом состоянии может приносить удачу всегда. Если же камень разрушился, он становится абсолютно бесполезным.

Каким Знакам Зодиака подойдет берилл

Что касается Знаков Зодиака, то для каждого он выполняет свою положительную роль. Сказать, что он отрицательно влияет на сознание того или иного человека, нельзя. Скорее, он может быть в некоторых ситуациях бесполезным.

Он не повышает физическую активность людей, не дает сил телу. Именно поэтому меньше всего его сила будет полезной для Овнов, Тельцов, Близнецов, Стрельцов, Водолеев. Эти люди довольно сильно зависят от физического тонуса, так что им периодически нужен какой-нибудь другой камень.

Остальным Знакам Зодиака берилл сможет стать лучшим помощником в любой из дней. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики напоминают о том, что от берилла периодически нужно отдыхать. В дни отдыха его можно снимать.