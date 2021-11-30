Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО. Он рассказал об угрозах со стороны следствия и попросил о помощи

Вадим Карасев

31-летний известный YouTube-блогер Юрий Хованский, который находится в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге уже несколько месяцев по обвинению в оправдании терроризма, написал открытое письмо. В нем он рассказал, что следствие предлагало ему заключить сделку, а также попросил о помощи всех неравнодушных к нему людей.

Напомним, что в 2012 году Хованский спел песню про теракт на Дубровке — за это его и арестовали полгода назад. Свой поступок, в котором он давно раскаялся, Хованский назвал "аморальным" и глупым".

Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения,

— пишет он.





При этом Юрий отметил, что у его поступка истек срок давности, но, несмотря на это, его продолжают держать в СИЗО. В письме он пишет, что статья, по которой его обвиняют, появилась лишь в 2016 году. Происходящее с ним, по словам Хованского, "никак не подпадает под определение законности".

Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить,

— отметил он в письме.

Он добавил, что следствие привлекло к делу "подставных свидетелей", которые заявили, что видели, как он исполнял эту песню в 2018 году.

Их показания смехотворны, но когда я их читал, мне не хотелось смеяться — мне хотелось плакать,

— написал он.

В суде их показания приняли, в отличие от доказательств защиты.





Хованскому предложили сделку: дать показания, что он исполнил эту песню в 2018 году, отказаться от своего адвоката и согласиться на защитника, предложенного следствием.

За согласие выполнить эти условия ему пообещали штраф и выход на свободу, за отказ от сделки — реальный тюремный срок.

Он также рассказал, что следователи уже угрожали ему и раньше — обещали подбросить наркотики его возлюбленной Марии.

Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда еще мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать. Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей! Ведь закон должен соблюдаться даже в отношении тех, кто вам не нравится,

— обратился Хованский к общественности.





Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова

Блогер добавил, что каждый третий в СИЗО "Кресты" сидит из-за лжесвидетельств, и призвал прекратить беззаконие.

Сейчас решается не просто моя судьба, сейчас определяются рамки вседозволенности, которую позволяют себе следственные органы. Ведь любой человек может зайти в веб-архив и убедиться, что я пел ту песню в 2012-м. Ведь нельзя же, чтобы судьи смотрели на черное и выносили постановление о том, что это белое. Нельзя допустить, чтобы людей судили не по закону, а из-за общественного резонанса. Нельзя позволять этим оборотням в погонах угрожать нашим близким. Прошу вас, помогите мне! Без вас они просто меня убьют,

— заключил он.





Письмо Хованского получило большой общественный резонанс. Ксения Собчак отметила, что его "читать спокойно невозможно".

Свободу Хове!

— написала она.

Пользователи сети тоже выступают с призывом отпустить блогера и шлют ему слова поддержки.

Мариана Панкина