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Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве

Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве
Ведущий Борис Корчевников в шоке от действий артиста Егора Бероева во время коронавируса.   Телеведущий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разразился гневным спичем в адрес актера-антиваксера Егора Бероева. «Это оскорбляет меня. Часть моей семьи, которая воевала на фронте. Часть моей семьи, которая погибла в еврейских Гетто. Самое главное, я не думал, что об этом скажу. В то время, когда Егор Бероев стоял на сцене, мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь теще Егора Бероева Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама», сказал Борис Корчевников.
Егор Бероев Как отметил Егор Бероев, он благодарен министру здравоохранения Веронике Скворцовой. «В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли. Это было в тот момент, когда Бероев сеял сомнения и говорил про сегрегацию», — заявил Борис Корчевников. Ранее актер-антиваксер Егор Бероев заявил, что общество не должно делиться на умных и глупых, привитых и не привитых, чтобы не допустить вражды между людьми. По его мнению, в свое время наши деды заплатили за раскол общества своей кровью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве
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