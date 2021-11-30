ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином

Банк Индонезии рассматривает запуск национальной цифровой валюты (CBDC) в качестве одной из мер борьбы с криптовалютами в стране. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе выступления в парламенте заместитель управляющего ЦБ Джуда Агунг отметил «значительное влияние», которое оказывают криптоактивы на финансовую систему. По его мнению, цифровая рупия решит этот вопрос.

«Мы предполагаем, что люди будут воспринимать CBDC в качестве более надежной альтернативы криптовалютам», — подчеркнул Агунг.

Ранее Национальный совет улемов Индонезии счел цифровые активы харамом из-за «наличия в них элементов неопределенности и спекулятивности», согласно Bloomberg.

Впервые о планах выпуска CBDC Банк Индонезии заявил еще в 2018 году. В мае 2021 года регулятор подтвердил свое намерение, не уточнив сроки запуска.

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Согласно проведенному в 2020 году компанией Jump Capital исследованию, Индонезия вошла в число наиболее перспективных для криптовалют стран.

Напомним, в июне регулятор запретил подконтрольным учреждениям использовать биткоин и другие цифровые активы в качестве платежного средства или других инструментов финансовых услуг.



