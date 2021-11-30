CD Projekt RED: «слишком рано» добавлять Cyberpunk 2077 в Game Pass





В последние несколько недель активно обсуждаются слухи, что игра Cyberpunk 2077 может стать частью подписки Game Pass. На это намекал трейлер, приуроченный к выходу xCloud на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Кроме того, у Microsoft и CD Projekt RED хорошие отношения — они сотрудничали по игре Cyberpunk 2077 еще на этапе ее релиза.

Но после появления очередных разговоров о добавлении Cyberpunk 2077 в подписку Game Pass студия CD Projekt RED официально опровергла возникшие слухи. А во время прошедшей сессии вопросов-ответов от инвесторов Адам Кичиньски, руководитель CD Projekt RED, в очередной раз прокомментировал вопрос, рассматривала ли студия CD Projekt RED добавление игры в Game Pass. Кичиньски ответил следующее на данный вопрос:

Мы всегда рассматриваем любые возможности для бизнеса, но такая модель подписки хороша в определенный момент жизненного цикла продукта, поэтому еще слишком рано. […] Ведьмак 3 какое-то время был в подписке [Xbox Game Pass], но мы должны каждый раз взвешивать выгоду и цену, поэтому мы должны сравнивать их с продажами, так что это решение основано на данных. Для Cyberpunk 2077 еще слишком рано. […] Ведьмак 3 какое-то время был в подписке [Xbox Game Pass], но мы должны каждый раз взвешивать выгоду и цену, поэтому мы должны сравнивать их с продажами, так что это решение основано на данных. Для Cyberpunk 2077 еще слишком рано.

Похоже, что Cyberpunk 2077 еще очень хорошо продается, и на продажах студия CD Projekt RED может заработать больше, чем на добавлении игры в Game Pass. При этом, указывая на «определенный жизненный цикл», студия CD Projekt RED явно отмечает, что не исключает возможность добавления игры в Game Pass в будущем, вероятно, когда будут доступны платные DLC для игры.