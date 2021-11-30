Цена NFT с фотографиями рэпера Snoop Dogg превысила $770 000

Американский рэпер Snoop Dogg выпустил NFT в виде 3D-коллажа из частей собственных фотоснимков. Аукцион проходит на маркетплейсе SuperRare.

https://twitter.com/SnoopDogg/status/1465428642670919683

Изображение Decentral Eyes Dogg создано совместно с художником Coldie и демонстрируется под новую запись исполнителя.

"Технология позволяет зрителю путешествовать по самым ярким моментам моей карьеры под мои комментарии", — пишет рэпер.

Аукцион продлится до 3 декабря. На текущий момент самое высокое предложение за токен составляет 169 ETH (свыше $770 000 на момент написания).

Напомним, в конце сентября Snoop Dogg признался, что именно он является Cozomo de’ Medici, собравшим коллекцию из 247 NFT, включая девять CryptoPunks. На тот момент DappRadar оценивал ее в $17,7 млн.

В марте Snoop Dogg выпустил NFT-коллекцию на маркетплейсе Crypto.com, в апреле — в соавторстве с создателем мем-гифки Nyan Cat Крисом Торресом.