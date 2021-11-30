Цена Shiba Inu выросла на 25% после анонса листинга на Kraken

Американская биткоин-биржа Kraken анонсировала листинг мем-токена Shiba Inu (SHIB). Курс актива вырос приблизительно на 25%.

https://twitter.com/krakenfx/status/1465357580100943878

Платформа открыла возможность внесения депозитов с минимальным размером 373 000 SHIB. Запуск торгов планируется на 30 ноября 2021 года в парах с долларом и евро. Маржинальный трейдинг изначально доступен не будет.

На момент публикации анонса курс Shiba Inu находился около отметки $0,0004 и через несколько часов достиг уровня $0,00052. После коррекции токен продолжает торговаться в районе $0,00049 — на 45% ниже исторического максимума, зафиксированного 28 октября 2021 года.

Данные: TradingView.

1 ноября биржа через Twitter обратилась к сторонникам монеты:

"Брайан Хофман [директор по продуктам] сказал, что если этот твит наберет 2000 лайков, мы завтра добавим SHIB в листинг. Но он не думает, что вы это сможете".

https://twitter.com/krakenfx/status/1455135040174804995

Пост набрал 18 749 ретвитов, а количество лайков составило 83 742.

Команда Kraken заявила, что "ясно и четко услышала армию Shiba Inu", но предупредила о длительном процессе добавления актива на платформу.

https://forklog.com/chto-takoe-shiba-inu/

Напомним, ранее бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден объяснил, почему плохо относится к "собачьим" токенам вроде Dogecoin или Shiba Inu.