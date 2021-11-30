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Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным

Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным


В Китае скорее спекулятивный рынок криптовалют, где много трейдеров-новичков с недостаточными знаниями. Об этом CEO Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью Forbes.


По его словам, это "не рекомендуемый способ трейдинга".


"В Китае много денег. Последние несколько десятилетий экономический рост там был колоссальный. Есть множество богатых людей, но не такой уж и большой институциональный рынок, потому что здесь не доверяют другим управление своими деньгами", — пояснил Чжао.


Даже китайский фондовый рынок всегда был очень спекулятивным, добавил глава Binance.


"Люди следуют за другими и не так уж много занимаются фундаментальным анализом", — отметил он.


Чжао подчеркнул, что свои особенности имеют криптовалютные рынки в Японии и Южной Корее. В остальной части Юго-Восточной Азии благосостояние населения ниже, но количество пользователей очень велико, подчеркнул он.


"Эти ребята больше заинтересованы в зарабатывании денег через стейкинг, GameFi и так далее", — уточнил предприниматель.


Напомним, ранее Чжао высказал мнение, что криптовалюты подходят не всем инвесторам, приведя в пример миллиардера Уоррена Баффета.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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