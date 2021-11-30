Чанпэн Чжао назвал крипторынок Китая спекулятивным

В Китае скорее спекулятивный рынок криптовалют, где много трейдеров-новичков с недостаточными знаниями. Об этом CEO Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью Forbes.

По его словам, это "не рекомендуемый способ трейдинга".

"В Китае много денег. Последние несколько десятилетий экономический рост там был колоссальный. Есть множество богатых людей, но не такой уж и большой институциональный рынок, потому что здесь не доверяют другим управление своими деньгами", — пояснил Чжао.

Даже китайский фондовый рынок всегда был очень спекулятивным, добавил глава Binance.

"Люди следуют за другими и не так уж много занимаются фундаментальным анализом", — отметил он.

Чжао подчеркнул, что свои особенности имеют криптовалютные рынки в Японии и Южной Корее. В остальной части Юго-Восточной Азии благосостояние населения ниже, но количество пользователей очень велико, подчеркнул он.

"Эти ребята больше заинтересованы в зарабатывании денег через стейкинг, GameFi и так далее", — уточнил предприниматель.

Напомним, ранее Чжао высказал мнение, что криптовалюты подходят не всем инвесторам, приведя в пример миллиардера Уоррена Баффета.