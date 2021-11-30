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Чем занимаются супергерои, пока им не нужно спасать наш мир

Чем занимаются супергерои, пока им не нужно спасать наш мир

Давид Куберо - художник анимационной графики и VFX из Барселоны (Испания). Он работает в своей собственной студии, сотрудничая с несколькими рекламными агентствами и работая над созданием фильмов. Давид Куберо делает фотографии с игрушками разных видов с 2009 года, и делится снимками из своей коллекции в социальных сетях. Фотограф создает забавные сцены с известными супергероями, показывая, что бы они делали в перерывах между спасением мира.

1. Черная пантера, ты знаешь что-то об этом?!

2. Время умываться

3. Причина, по которой Старк хотел чтобы Грут присоединился к Мстителям

4. Страх

5. Хороших выходных!

6. Гражданская война

7. Не уверен, что мне нравится твой новый друг, Чубака

8. Суббота для комиксов

9. Что было на самом деле после гражданской войны

10. Детские игры

11. Спозировали на камеру

12. Хороший вечерок

13. Пятница развратница

14. Халк. Хочет. Играть!

15. День на игровой площадке

16. Прикольные ушки

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По материалам: Юмор

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