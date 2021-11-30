"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо больного Славу Зайцева сравнили с куклой

Вадим Карасев

83-летний Вячеслав Зайцев накануне был замечен на модном мероприятии. Попавшие в Сеть кадры с вручения премии FASHION AND BEAUTY AWARDS расстроили поклонников мэтра.

На обнародованном в соцсетях видео Вячеслава Зайцева держат под руки двое мужчин. "Это ведут Вячеслава Зайцева, который, по видимому, не совсем в курсе, что происходит", — подписала ролик блогерша с никнеймом me_nelly_tiktok.

Некоторые пользователи также заподозрили, что маэстро едва понимает, куда его тащат, и где он находится. "Еще 2-3 года назад те же мужчины были. Сажают его в жюри, он ничего не понимает, трясет его. Плохо несколько раз было, показ даже не останавливали. В порядке вещей у них уже это", "Господи, как жалко!", "Человек всю жизнь положил ради мечты, стал известнейшим модельером и вот так встречать старость... в болезни и безразличии", "Вот тебе и старость", "Очень жаль человека", - цитирует пользователей Сети "Экспресс газета".

Пользователи Сети отметили, что Вячеславу Зайцеву вовсе не стоит выходить сейчас в свет, поскольку он находится не в самой лучшей форме.

"Зачем такая старость? Руки прочь от Зайцева!", "Где сын и внучка? Почему не занимаются дедом? Нет времени — найми сиделку", "Он выглядит как кукла, которая ничего не понимает. Где его родственники, где сын? Что за издевательство вообще?!" - цитирует пользователей Сети "СтарХит".

Около месяца назад сын мэтра Егор Зайцев поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит со страдающим от болезни Паркинсона модельером.



Уже полгода отца определяют в какие-то больницы, а мы не можем с ним связаться и на него повлиять. Недавно я через знакомых нашел хорошую клинику с отличным немецким оборудованием, хотел отправить отца туда на лечение, чтобы ему действительно помогли, но, как только об этом стало известно, его упекли в непонятную нам клинику. У отца проблема с троичным нервом, ему могут помочь, но нам не дают.

Как утверждает Егор Зайцев, посторонние люди сейчас контролируют все действия знаменитого кутюрье.

"Мы не можем с ним связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет. Мне адвокаты объяснят, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство", — заявил сын Вячеслава Зайцева.



Как писал NEWSTES, ранее трясущаяся София Ротару встревожила поклонников.