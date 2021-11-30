Чубайс взял на себя ответственность за все плохое в России

Вадим Карасев

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что он причастен ко всему плохому, что происходит в стране.

В интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала Чубайс ответил на вопрос о том, в какой РФ он бы хотел жить – нынешней или той, что была в прошлом веке. Управленец пояснил: он причастен к текущему состоянию страны и поэтому по-особенному реагирует на все, что происходит.

Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому что я такой великий, а потому что я это так воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали.

Хорошее в России тоже тесно связано с тем, что было сделано ранее, добавил гость интервью, охарактеризовав при этом свое восприятие, как "искаженное".

Как сообщал Ruposters, ранее Чубайс рассказал, как России стать мировым лидером и анонсировал появление новых отраслей экономики с внушительными оборотами. До этого он поделился с журналистами своей задушевной мечтой, она тоже оказалась связана с зеленой энергетикой.