Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security

Биткоин-биржа Coinbase объявила о покупке израильской компании Unbound Security, специализирующейся на разработке решений на базе протокола конфиденциального вычисления (MPC). Финансовые условия сделки не разглашаются.

Thrilled to be joining the Coinbase team!https://t.co/g8N2tGpwEt pic.twitter.com/f8NrgZeo5I — Unbound Security (@UnboundSecurity) November 30, 2021

Согласно пресс-релизу, с новым приобретением котирующаяся на Nasdaq компания планирует расширить возможности по хранению активов и обеспечению безопасности.

MPC — криптографический протокол, при помощи которого пользователи могут осуществлять совместные вычисления, зависящие от тайных входных данных каждого из них. Он позволяет разбивать приватные ключи на фрагменты, распределяемые между доверенными сторонами для выполнения транзакции.

«Эта технология имеет решающее значение для создания NFT и DeFi, а также других приложений Web 3.0, поскольку устраняет необходимость в автономном (холодном) хранилище», — прокомментировал The Block представитель Coinbase.

По его словам, биржа намерена со временем интегрировать MPC в розничные и институциональные продукты. В компании ожидают, что команда Unbound Security сформирует «ядро нового исследовательского центра» в Израиле.

В сентябре Coinbase объявила о выпуске облигаций на сумму $1,5 млрд. Привлеченные средства компания планировала направить в том числе на приобретение стартапов, продуктов и технологий.

Позже биржа увеличила объем выпуска долговых бумаг до $2 млрд, сославшись на высокий спрос.

Напомним, в ноябре Coinbase объявила о покупке стартапа Agara, управляющего платформой поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта.

В конце месяца компания приобрела стоящий за криптовалютным кошельком BRD одноименный стартап.



