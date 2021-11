Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security

Биткоин-биржа Coinbase объявила о покупке израильской компании Unbound Security, специализирующейся на разработке решений на базе протокола конфиденциального вычисления (MPC). Финансовые условия сделки не разглашаются.

Thrilled to be joining the Coinbase team!https://t.co/g8N2tGpwEt pic.twitter.com/f8NrgZeo5I