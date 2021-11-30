Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security

Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security

Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security


Биткоин-биржа Coinbase объявила о покупке израильской компании Unbound Security, специализирующейся на разработке решений на базе протокола конфиденциального вычисления (MPC). Финансовые условия сделки не разглашаются.



Согласно пресс-релизу, с новым приобретением котирующаяся на Nasdaq компания планирует расширить возможности по хранению активов и обеспечению безопасности.


MPC — криптографический протокол, при помощи которого пользователи могут осуществлять совместные вычисления, зависящие от тайных входных данных каждого из них. Он позволяет разбивать приватные ключи на фрагменты, распределяемые между доверенными сторонами для выполнения транзакции.


«Эта технология имеет решающее значение для создания NFT и DeFi, а также других приложений Web 3.0, поскольку устраняет необходимость в автономном (холодном) хранилище», — прокомментировал The Block представитель Coinbase.


По его словам, биржа намерена со временем интегрировать MPC в розничные и институциональные продукты. В компании ожидают, что команда Unbound Security сформирует «ядро нового исследовательского центра» в Израиле.


В сентябре Coinbase объявила о выпуске облигаций на сумму $1,5 млрд. Привлеченные средства компания планировала направить в том числе на приобретение стартапов, продуктов и технологий.


Позже биржа увеличила объем выпуска долговых бумаг до $2 млрд, сославшись на высокий спрос.


Напомним, в ноябре Coinbase объявила о покупке стартапа Agara, управляющего платформой поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта.


В конце месяца компания приобрела стоящий за криптовалютным кошельком BRD одноименный стартап.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Путин напомнил о высоких рисках криптовалют
Путин напомнил о высоких рисках криптовалют
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения криптовалют Unbound Security
Coinbase купит разработчика решений для безопасного хранения
DeFi-платформа MonoX лишилась $31 млн в результате взлома
DeFi-платформа MonoX лишилась $31 млн в результате взлома
Grayscale запустила траст на базе Solana
Grayscale запустила траст на базе Solana
Glassnode: ончейн-индикаторы и деривативы указывают на низкие шансы продолжения коррекции
Glassnode: ончейн-индикаторы и деривативы указывают на низкие шансы
Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной проблеме в своей жизни
Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной проблеме в своей жизни
Команда Everwild студии Rare пополнилась ведущим дизайнером Alien: Isolation
Команда Everwild студии Rare пополнилась ведущим дизайнером Alien:
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl попал на обложку PC Gamer
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl попал на обложку PC Gamer
100+ ошибок исправил в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition новый патч
100+ ошибок исправил в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive
18 красивых девушек, которым хватает смелости и самоиронии, чтобы выложить в сеть свои неудачные снимки
18 красивых девушек, которым хватает смелости и самоиронии, чтобы
Надежда Михалкова пришла на открытие ГУМ-катка с мамой, детьми и племянницей
Надежда Михалкова пришла на открытие ГУМ-катка с мамой, детьми и

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн

Еще по теме

Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз
Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера
СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами
СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке