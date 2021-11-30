DayZ вновь набирает популярность, игра получает пиковый онлайн





Игра DayZ доступна уже не первый год на Xbox, в том числе, в подписке Game Pass. На PC она доступна еще дольше, уже практически 8 лет, но в течение долгого времени она оставалась в стадии Preview.

Игроки обратили внимание, что DayZ, после долгих лет стабильного онлайна на уровне до 20 тысяч игроков, на днях поставила рекорд – в игре 29 ноября было зафиксировано 46081 человек в Steam (согласно данным steamdb). У DayZ никогда не было такого высокого онлайна, фактически игра побила свой рекорд 2013 года (момента запуска), когда в ней было зафиксировано 45398 игроков онлайн.

Отметим, что в начале сентября игра DayZ получила крупное обновление под номером 1.14, а на днях вышел небольшой апдейт 1.15. Сама игра DayZ доступна подписчикам Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

DayZ

DayZ — это хардкорная игра про выживание в открытом мире, где у вас одна цель: выжить любой ценой. Но когда за каждым углом вас поджидает оп…

Перейти в Microsoft Store