DeFi-платформа MonoX лишилась $31 млн в результате взлома

Хакер вывел криптоактивы стоимостью $31 млн с платформы MonoX на базе Polygon. На это обратил внимание аналитик The Block Игорь Игамбердиев.

I even started to get a little bored, but half an hour ago $31M were stolen from @MonoXFinance on Polygon and Ethereum. - 5.7M MATIC ($10.5M) - 3.9k WETH ($18.2M) - 36.1 WBTC ($2M) - 1.2k LINK ($31k) - 3.1k GHST ($9.1k) - 5.1M DUCK ($257k) - 4.1k MIM ($4.1k) - 274 IMX ($2k) pic.twitter.com/BjtW7UlG6b

По наблюдениям исследователя, злоумышленник похитил:

Вскоре после твита Игамбердиева представители MonoX подтвердили факт взлома.

This morning our contract has been exploited. We are sorry to our users who have deposited funds. The team is investigating and will try our very best to get the stolen funds back. We thank our community for your support.