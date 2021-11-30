Декада профориентации школьников, родителей и педагогов проходит в Забайкалье

В традиционной единой декаде профориентации школьников 9–11-х классов, родителей и педагогов принимают участие четыре вуза, 24 организации среднего профессионального образования, более 500 школ, краевой центр занятости населения, Институт развития образования Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-службы Министерства образования и науки Забайкальского края.

Всего запланировано более 1000 онлайн-мероприятий, среди которых виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы, интеллектуальные квесты, мастер-классы, вебинары, марафоны, тематические лекции, хакатоны, виртуальные экскурсии, дни профессий, уроки профориентации, родительские собрания, выставка-ярмарка «Абитуриенту», акция «Шаг в будущую профессию», батлы, онлайн-уроки, олимпиады.

Мероприятия пройдут в дистанционном режиме.