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Депутаты думы Иркутска приняли работу подрядчиков на трех новых спортивных площадках

Депутаты думы Иркутска приняли работу подрядчиков на трех новых спортивных площадках

Новые спортивные площадки появились в избирательных округах №13, 32, 33 Иркутска. Депутаты Виктор Ильичев, Александр Сафронов и Ростислав Белых совместно с начальником управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Дмитрием Абрамовичем проверили и приняли выполненные подрядчиком работы. Всего в областном центре в текущем году оборудовано 27 спортивных площадок на 17 избирательных округах и проведен ремонт на пяти спортивных объектах, расположенных в четырех округах, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Типовые площадки размером шесть на десять метров с антивандальными уличными тренажерами и скамейкой под навесом появились на улицах Донская, 26А, Калинина, 15 и Академическая, 60Г. Вместо резинопола на спортивных объектах уложена резиновая плитка с хорошей амортизацией.

Александр Сафронов:
— Ранее на улице Калинина, 15 был пустырь, который использовался как временная парковка. Жители просили установить здесь спортивный объект. Тем более, в этом районе мало таких площадок и мало мест для их размещения. Мы сделали площадку для занятий спортом за счет средств, выделенных округу из бюджета Иркутска в честь празднования 350-летия города. Она получилась очень комфортной и удобной. А из-за того, что в качестве покрытия использовалась резиновая плитка, работы удалось выполнить в октябре-ноябре.

Также он добавил, что на территории рядом с новым спортивным объектом в следующем году планируют оборудовать место для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Средства на эти цели уже заложены.

В избирательном округе №33 на Академической, 60Г такой тип площадки установили впервые. Дмитрий Абрамович отметил, что планируется и дальше оборудовать подобные спортивные сооружения, однако необходимо найти под них подходящие пространства.

Ростислав Белых:
— В рамках субботника мы очистим территорию рядом с площадкой. Будет установлено освещение. Также я планирую обратиться в администрацию Свердловского округа с просьбой огородить площадку, чтобы сюда не заезжали автомобили.

Обустройство площадки в избирательном округе №13 на Донской, 26А контролировали не только специалисты мэрии, но и местные жители, которые тоже проверили качество установленных тренажеров и попросили спилить сухое дерево, расположенное возле площадки. Эта просьба будет выполнена. Виктор Ильичев также отметил, что рядом со спортобъектом планируется дополнительно поставить тренажеры для воркаута.

Виктор Ильичев:
— Считаю, что такие спортивные комплексы и тренажеры должны со временем появиться в каждом дворе и быть доступными всем желающим. Для поддержания хорошей физической формы необходимо в своем графике найти 30-40 минут, и результат не заставит себя ждать. Это замечательно, когда можно выйти в свой двор и бесплатно заниматься физической культурой с той же пользой для здоровья.

У всех площадок есть гарантийный срок в три года, в течение которого подрядчик будет обязан исправить выявленные дефекты в оборудовании или в качестве выполненных работ. Чтобы предупредить вероятность вандализма, депутаты рассматривают варианты с установкой камер видеонаблюдения, с помощью которых можно будет в кратчайшие сроки выявлять правонарушителей.

Кроме того оборудовали воркаут-площадка с турниками и бесшовным резинополом в избирательном округе №17 Александра Перевалова на Пискунова, 145/5. Подходит к концу обустройство спортивной площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол в избирательном округе №12 Александра Друзенко. Эту площадку народный избранник совместно со специалистами администрации будет принимать на текущей неделе.

Дмитрий Абрамович:
— Постепенно мы завершаем приемку спортивных площадок. Сейчас проверяем небольшие сооружения размерами шесть на десять метров с турниками и тренажерами, которые пользуются большой популярностью среди жителей города. Спортивные комплексы находятся на гарантии. Весной мы обязательно проверим их качество еще раз.


Площадка на Донской 26А. Фото пресс-службы думы Иркутска Площадка на Калинина, 15. Фото пресс-службы думы Иркутска Площадка на Пискунова, 1455. Фото пресс-службы думы Иркутска
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По материалам: irk

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