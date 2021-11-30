Депутаты ЗС Иркутской области приняли областной бюджет на 2022-2024 годы в трех чтениях

Областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в трех чтениях. В рамках второго чтения на 49-й сессии Законодательного собрания по предложению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева были изменены основные параметры финансового закона в связи с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов региону в проекте федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также рассмотрели поправки, которые внесли парламентарии, и предложения от муниципальных образований.

Доходы на 2022 год увеличены на 10,2 миллиарда рублей, до 212,8 миллиарда, на 2023 год — на 8,5 миллиарда, до 212,9 миллиарда рублей, на 2024 год – на 9,6 миллиарда, до 224,4 миллиарда рублей. Расходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в объеме 221,5 миллиарда рублей (+10,2 миллиарда), на 2023 год — 219 млрд (+8,5 миллиарда), на 2024 год — 225,5 миллиарда рублей (+9,6 миллиарда).

Дополнительные средства выделены на субвенцию на образование: на школы и детские сады. Увеличат субсидию местным бюджетам на выплату зарплаты, на обеспечение условий софинансирования расходов за счет федерального бюджета. Также увеличатся расходы на предоставление бесплатного двухразового питания для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Кобзев:

— Мы предусмотрели и финансирование военно-патриотического центра «Авангард», — как вы знаете это поручение Владимира Владимировича Путина, поручение важное, находится на контроле у министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу. Дополнительные средства предусмотрены и на субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных объектов, расположенных в муниципальных образованиях. Не мне вам объяснять важность этих мероприятий. События, произошедшие в других субъектах, наглядно показывают, как важно усилить безопасность наших школ. Мы также заложили дополнительные средства на строительство объектов физической культуры и спорта — ФОКи.