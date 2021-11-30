Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт

Муж певицы Аллы Пугачевой поделился домашним видео. Клаве Земцовой девять лет, а Лизе Галкиной — восемь. Разница в возрасте между девочками незначительная. Скорее всего они видят друг в друге сестер. А ведь на самом деле Лиза приходится внучке Аллы Пугачевой тетушкой. Дочка Кристины Орбакайте хотя и проводит большую часть времени в Штатах, часто наведывается в гости к своей именитой бабушке в деревню Грязь. Здесь для нее есть веселая компания сверстников. Старшие братья Клавы давно выросли, и живут самостоятельно. Никита Пресняков и вовсе обосновался с женой моделью Аленой Красновой в Москве, в квартире, которую им на свадьбу подарила Алла Борисовна. В гостях у бабушки Клава устроила танцевальный баттл с восьмилетними двойняшками, рассмешив Максима Галкина. Жаль, что сама Примадонна пропустила эту вечеринку. Лиза в танце плюхнулась на пол, подражая рокерам. Девочка чуть ли не на коленках проехалась по натертому в холле кафелю, а за ней Клава и Гарри. «Вот у вас тусовка-то!!» — со смехом отметил Максим, глядя на то, как двойняшки отплясывают с Клавой.