Детские площадки станут безопаснее

00:47 Автор: Марина Третьякова

С 1 декабря производители не могут выпускать в оборот качели, горки, песочницы и другое оборудование для детских площадок, если они не соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Сроки, установленные переходными периодами этого документа, истекают 30 ноября.

До 1 декабря 2021 года разрешалось выпускать продукцию, которая до появления регламента не подлежала оценке соответствия, без прохождения такой процедуры. Также до этого срока можно было выпускать товары, которые соответствовали более старым требованиям. Технический регламент о безопасности оборудования для детских игровых площадок применяется с 17 ноября 2018 года. Он касается покрытия площадок, спортивных тренажёров, качелей и игрушек. В документе приводятся требования к их безопасности, в том числе при проектировании, монтаже и использовании. Например, покрытие на площадке не должно быть токсичным и легко воспламеняться, а на горках, домиках, качелях и другом оснащении не должно быть элементов с острыми концами и шероховатыми поверхностями.

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