Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть

Подданная Великобритании по имени Эви, подала в суд на акушера, который принимал роды у ее матери. Девушка обвиняет медицинского специалиста в том, что он «приложил руку» к ее рождению.

У девушки была диагностирована неизлечимая патология, связанная с расцепление позвоночного столба. Такое заболевание чрезмерно усложняет жизнь.

Чтобы хоть как-то поддерживать приемлемое состояние здоровья, Эви проводит круглые сутки на специальном оборудовании. В таком состоянии девушка не может жить активно, но Эви не унывала и стала участницей паралимпийской команды.

Несмотря на достижения в спорте, девушка уверена, что ей, ее родителям и окружающим было бы гораздо проще, если бы она вовсе не родилась – ей бы не пришлось мучиться, а родным – отдавать практически все доходы на подражание ее здоровья.

Доктор, принимавший роды, не признает факта свой вины, так как тогда он был обязан сделать все возможное, чтобы ребенок появился на свет, а мать нормально перенесла роды.

Врач утверждает, что на этапе выявления аномалии, он просил свою пациентку сделать аборт, но женщина категорически отрицала такую возможность. На данный момент суд не вынес решение по делу.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть
Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного Ethereum-ETF
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от Sandbox
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
2022 — год какого животного по восточному календарю
2022 — год какого животного по восточному календарю
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо больного Славу Зайцева сравнили с куклой
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве

Топ на сегодня

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского

Еще по теме

19-летняя дочь Мадонны шокировала голой грудью на вечеринке (фото)
Юлия Исаева загремела из инфекционной больницы в психиатрическую
Алексей Чайчиц рассказал, какая девушка ему нужна
Бывшиего врача сборной США по гимнастике обвинили в сексуальном насилии