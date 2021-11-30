Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей

Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина рассказала, сколько они платят за обучение троих детей. Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, сколько платит за своих детей в школе. «У нас частная школа. Мы живем за городом. Она недешево стоит, но мы берем оптом. У нас все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. У нас школа семейного типа. Педагогов по количеству, как в обычной школе. Детей в классах мало. Надо платить зарплаты учителям, а они очень достойные ребята», рассказала Полина Диброва.Дмитрий Дибров с женой и детьми Как отметила жена Дмитрия Диброва, за школу приходится раскошеливаться. «Мы платим по 150 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Они там находятся с девяти утра до семи вечера. Я не касаюсь их домашних заданий. Они все делают в школе. Их возят и привозят на дополнительные занятия. К примеру, на секцию джиу-джитсу», — заявила Полина Диброва. Напомним, что у Дмитрия и Полины Дибровых три сына. Старшему из них 11 лет, среднему — семь, а младшему — шесть.