Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей

Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина рассказала, сколько они платят за обучение троих детей.   Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, сколько платит за своих детей в школе. «У нас частная школа. Мы живем за городом. Она недешево стоит, но мы берем оптом. У нас все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. У нас школа семейного типа. Педагогов по количеству, как в обычной школе. Детей в классах мало. Надо платить зарплаты учителям, а они очень достойные ребята», рассказала Полина Диброва.
Дмитрий Дибров с женой и детьми Как отметила жена Дмитрия Диброва, за школу приходится раскошеливаться. «Мы платим по 150 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Они там находятся с девяти утра до семи вечера. Я не касаюсь их домашних заданий. Они все делают в школе. Их возят и привозят на дополнительные занятия. К примеру, на секцию джиу-джитсу», — заявила Полина Диброва. Напомним, что у Дмитрия и Полины Дибровых три сына. Старшему из них 11 лет, среднему — семь, а младшему — шесть.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

CD Projekt RED: «слишком рано» добавлять Cyberpunk 2077 в Game Pass
CD Projekt RED: «слишком рано» добавлять Cyberpunk 2077 в Game Pass
В Forza Horizon 5 вновь забанили игрока на 8000 лет — за ливреи с Ким Чен Ыном
В Forza Horizon 5 вновь забанили игрока на 8000 лет — за ливреи с Ким
Официально: дату релиза Vampire: The Masquerade – Swansong сдвинули на 19 мая 2022 года
Официально: дату релиза Vampire: The Masquerade – Swansong сдвинули
Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox Series X | S
Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox
Мать с сыновьями нашла на берегу реки бутылку, в которой было спрятано письмо от школьников из прошлого
Мать с сыновьями нашла на берегу реки бутылку, в которой было
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Наталья Рудова высказалась о скандале с Димой Биланом
Наталья Рудова высказалась о скандале с Димой Биланом
Егор Кончаловский впервые вышел в свет с 4-летним сыном
Егор Кончаловский впервые вышел в свет с 4-летним сыном
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году

Топ на сегодня

Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где он появлялся, было много нелитературных выражений"
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где

Еще по теме

Дибров с женой попали в аварию
Супруга Диброва решила заняться певческой карьерой
Опубликовано фото Дмитрия Диброва из больницы
27-летняя жена Дмитрия Диброва в смелом купальнике сверкнула грудью (фото)