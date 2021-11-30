Dress Code. Премьера военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым. Среди гостей — Климова, Кожевникова, Безрукова

Вадим Карасев

Минувшим вечером героям светской хроники пришлось сделать непростой выбор — 30 ноября в Москве прошло сразу несколько крупных мероприятий: церемония вручения премии "Сноб. Сделано в России", ужин Dior и не только. Но сейчас речь пойдет о премьере военной драмы "Летчик" Рената Давлетьярова.

Компанию режиссеру на красной дорожке в "Октябре" составили продюсеры проекта и исполнившие в нем ведущие роли актеры. Среди последних — Петр Федоров, Анна Пескова, Мария Поезжаева. Но не только к ним было приковано внимание репортеров — премьеру посетили и другие знаменитости: Екатерина Климова, Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Александр Цыпкин, Аркадий Укупник и многие другие. Впрочем, к чему лишние слова? Смотрите сами — делимся фотоотчетом с мероприятия.





Сергей Сельянов





Команда фильма "Летчик"





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