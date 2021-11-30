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Егор Кончаловский впервые вышел в свет с 4-летним сыном

Егор Кончаловский впервые вышел в свет с 4-летним сыном
Режиссер Егор Кончаловский привел на съемки шоу на НТВ 4-летнего сына Тимура. Егор Кончаловский впервые показался на публике со своим сыном, которого ему родила юрист Мария Леонова. До этого режиссер несколько раз показывал сына в соцсетях, но на телесъемку привел Тимура впервые. Режиссер пришел с четырехлетним наследником на шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Выпуск был посвящен отношениям звездных родителей и детей. Тимур очаровал всех гостей студии и украл сердце ведущей проекта — Леры Кудрявцевой. «Господи, какой лапочка, Егор!» — сказала ведущая после знакомства с мальчиком.
Егор Кончаловский с сыном Тимуров. Кадр передачи Егор рассказал, что его сын пока не проявляет интереса к творчеству. Он увлечен строительной техникой и мечтает связать свою жизнь с этой сферой. Впрочем, Тимур еще совсем ребенок и в будущем ещё наверняка передумает. «Хочет быть водителем бетоновоза, как папа в 18 лет. Больше всего любит большие машины: тракторы, экскаваторы», — рассказал Кончаловский. Режиссер честно признался, что воспитывать сына ему проще, чем поддерживать связь с дочкой Марией от Любови Толкалиной. Он говорит, что мальчик «нечто гораздо более простое, чем девочка».
Тимур Кончаловский Не так давно Кончаловский жаловался на проблемы в отношениях с дочкой, которая после свадьбы стала уделять ему совсем мало внимания.
Напомним, что Толкалина после разрыва с режиссером закрутила роман с британским музыкантом Сайманом Бассом. Пара готовится в ближайшее время оформить свои отношения — если, конечно, не случится нового локдауна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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