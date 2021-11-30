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Фестиваль «Дипломатия Дружбы» объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая

Фестиваль «Дипломатия Дружбы» объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая

29 ноября в формате телемоста между Россией и Китаем открылся фестиваль детского творчества «Дипломатия Дружбы», который проводит Интердом имени Е.Д. Стасовой при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 1500 российских школьников с 1-го по 11-й класс и почти 13 тысяч участников из Китая подали на конкурс работы, выполненные в разных жанрах: рисунки, комиксы в различных техниках, фотографии, видеоролики, анимация.

Жюри определило по 50 лучших работ, подготовленных ребятами из каждой страны, которые будут награждены дипломами победителей, остальные школьники получат дипломы участников.

В ходе телемоста были представлены 100 лучших работ участников, а также заложена «капсула времени» с обращением к детям 2049 года – именно в этот год будет отмечаться столетний юбилей дипломатических отношений между Россией и Китаем. Капсула будет храниться в музее Интердома имени Е.Д. Стасовой.

# Общество
По материалам: edu.ru

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