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Фильм иркутского режиссера Юлии Бывшевой получил приз международного кинофестиваля «Форма жизни»

Фильм иркутского режиссера Юлии Бывшевой получил приз международного кинофестиваля «Форма жизни»

На прошедшем в Перми международном кинофестивале «Форма жизни» иркутский режиссер Юля Бывшева получила приз «За гражданскую позицию» с картиной «Нулевая отметка», сообщается на сайте организаторов мероприятия. Фильм рассказывает об экологической катастрофе в районе наводнения 2019 года в Тулуне. Журналисту IRK.ru удалось получить комментарий от финалистки фестиваля.

Юлия Бывшева:
— Мы очень рады, что фильм показывают на кинофестивалях и особенно рады, когда отмечают призами. Снимали восемь месяцев, следили за тем, как сложится судьба четырёх семей с момента трагедии. География съёмок — от Иркутска до Красноярска. Вокруг трагедии было много слухов, и для нас было очень важно попытаться добраться до истины.

Продюсерами фильма стали Юрий Дорохин и Ольга Мартынова, авторы сценария — Юлия Бывшева и Юрий Дорохин. Операторской работой занимались Андрей Закаблуковский, Николай Яковлев, Алексей Виноградов, Равиль Сайфурахманов, Михаил Байбородин, Илья Закаблуковский, Родион Такчинаков. Композитор Леонид Зволинский, звукорежиссёр Илья Муравьёв. Режиссёры — монтажа Антон Тайшихин и Юлия Бывшева.

«Форма жизни» поднимает тему глобальных природных процессов, о том, что каждый человек может помочь в достижении экологического равновесия, что его голос, мнение, действия определяют будущее. Гости кинофестиваля — российские и зарубежные режиссеры, продюсеры, руководители экологических организаций, ученые, экоактивисты, представители власти и бизнеса.

В рамках кинофестиваля за звание лучшего боролись 11 российских фильмов. Победителем стала картина «Нерка. Рыба красная» режиссеров Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина.

Ранее сообщалось, что пять фильмов иркутских режиссёров получат субсидии из федерального бюджета. Они прошли второй этап отбора, который провёл экспертный совет Министерства культуры РФ. Всего было рассмотрено 368 проектов неигровых национальных фильмов.

Среди получателей субсидии Министерства культуры Российской Федерации короткометражные неигровые проекты «Дети БАМа» (режиссер Дмитрий Слободчиков), «Амбиции побеждать» (режиссер Павел Скоробогатов) и полнометражные документальные фильмы «Шишкинские писаницы» (режиссер Юлия Бывшева) и «Недомашние животные» (режиссер Юрий Дорохин).

Предыдущая новость по этой теме:

Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку Минкультуры Российской Федерации

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По материалам: irk

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