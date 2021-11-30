Generation Zero улучшили на Xbox Series X | S и добавили кроссплатформенный мультиплеер





Игра Generation Zero сегодня стала доступна в подписке Xbox Game Pass. Вместе с тем, разработчики сообщили о целом ряде изменений, которые получила консольная версия игры. Вот основные из них:

Игра теперь имеет поддержку общего мультиплеера между Xbox One, Xbox Series X | S и PC (Microsoft Store).На приставках Xbox Series X и Xbox Series S игра Generation Zero теперь предлагает 60 FPS.Пользователи Xbox и Windows 10 получили доступ к внутриигровому голосовому чату.До приставок Xbox добралось крупное обновление Resistance.

Кроме перечисленных выше бесплатных обновлений, разработчики также сообщили, что в Microsoft Store для Xbox теперь доступен в качестве платного DLC набор «Советское оружие», который включает в себя три оружия — Kotenok Sniper Rifle, AT-WAD Assault Rifle, RLG-7 Rocket Launcher.

Generation Zero® — Soviet Weapons Pack

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