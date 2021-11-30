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Glassnode: ончейн-индикаторы и деривативы указывают на низкие шансы продолжения коррекции

Glassnode: ончейн-индикаторы и деривативы указывают на низкие шансы продолжения коррекции


Ноябрьская коррекция биткоина вряд ли продолжится, учитывая высокую долю «прибыльных» монет и сбалансированную ситуацию на рынке криптодеривативов. Такие выводы содержатся в отчете аналитиков Glassnode.



Наиболее глубокий откат в этом году пришелся на май-июль, когда биткоин от максимума подешевел на 54%. В сентябре спад достиг 37,2%. Коррекции в январе, феврале и апреле на максимуме составили 24,2%. Текущая едва превысила 20%.


Данные: Glassnode.

Открытый интерес (ОИ) по биткоин-опционам в октябре-ноябре варьировался в диапазоне $12 млрд-$14 млрд до снижения к $10 млрд после экспирации 26 ноября. 


В терминах BTC, что позволяет исключить влияние цены, ОИ находится недалеко от экстремумов на отметках свыше 400 000 BTC. Ранее эти уровни сигнализировали о рисках ликвидаций позиций.


Данные: Glassnode.

Ставки финансирования бессрочных контрактов говорят о незначительном перевесе длинных позиций. Показатель снизился вместе с падением цены, что указывает на более осторожный настрой трейдеров. 


Вместе с коррекцией могло возрасти число открытых шортов, что в условиях высокого левериджа не исключает ликвидации позиций в обоих направлениях.


Данные: Glassnode.

Аналитики обратили внимание на увеличение доминирования CME на рынке биткоин-фьючерсов. По ОИ доля рынка этой регулируемой платформы выросла с 10% на начало сентября до нынешних 19,3%. По объему торгов доля CME за этот период увеличилась с 1,4% до 6%.


Данные: Glassnode.

В течение минувшей недели курс биткоина протестировал уровень в $53 500, который совпадает с ценой приобретения BTC краткосрочными инвесторами. Аналитики отметили, что в 2017 году наблюдалась аналогичная ситуация, когда рынок несколько раз тестировал уровни покупки биткоина этой категорией игроков, после чего следовал отскок котировок.


Данные: Glassnode.

Эксперты подчеркнули, что формированию «дна», как правило, предшествует массированные продажи монет краткосрочными инвесторами с фиксацией убытков. 


Ранее суточный объем потерь таких инвесторов подскочил к $800 млн, что было характерно для коррекций в апреле и июле, но меньше, чем в мае. Это не исключает продолжения волны продаж, но сигнализирует о том, что многие уже успели зафиксировать убытки. 


Рост цены сократит вероятность негативного сценария. Ключевым станет удержание котировок выше уровня в $53 000, добавили аналитики.


Данные: Glassnode.

Согласно расчетам экспертов, в распоряжении долгосрочных инвесторов находится 13,35 млн BTC. С пикового значения в ноябре эта категория участников рынка избавилась от 5,8% от приобретенных монет.


Доля «убыточных» монет в общем объеме предложения холдеров составляет 5,8% (в октябре 9,65%), краткосрочных инвесторов — 9,6% (12,3%). Другими словами, с момента сентябрьской коррекции доля «прибыльных» монет и у тех, и у других возросла, что снижает риски дальнейшего ухудшения настроений на рынке. 


Данные: Glassnode.

Напомним, в ночь на 29 ноября первая криптовалютам вернулась выше уровня в $57 000.


Ранее основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи увидел в последней коррекции возможность нарастить позиции. По его мнению, у криптовалют есть фундаментальный потенциал для дальнейшего роста.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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