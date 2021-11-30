Glassnode: ончейн-индикаторы и деривативы указывают на низкие шансы продолжения коррекции

Ноябрьская коррекция биткоина вряд ли продолжится, учитывая высокую долю «прибыльных» монет и сбалансированную ситуацию на рынке криптодеривативов. Такие выводы содержатся в отчете аналитиков Glassnode.

Leverage across #Bitcoin derivatives markets reached ATHs this week, suggesting a squeeze in either direction may play out.



Meanwhile short, and long-term holders own more profitable $BTC supply than during September's dip.



Read more in The Week Onchainhttps://t.co/uHD3AEp6MA — glassnode (@glassnode) November 29, 2021

Наиболее глубокий откат в этом году пришелся на май-июль, когда биткоин от максимума подешевел на 54%. В сентябре спад достиг 37,2%. Коррекции в январе, феврале и апреле на максимуме составили 24,2%. Текущая едва превысила 20%.

Данные: Glassnode.

Открытый интерес (ОИ) по биткоин-опционам в октябре-ноябре варьировался в диапазоне $12 млрд-$14 млрд до снижения к $10 млрд после экспирации 26 ноября.

В терминах BTC, что позволяет исключить влияние цены, ОИ находится недалеко от экстремумов на отметках свыше 400 000 BTC. Ранее эти уровни сигнализировали о рисках ликвидаций позиций.

Данные: Glassnode.

Ставки финансирования бессрочных контрактов говорят о незначительном перевесе длинных позиций. Показатель снизился вместе с падением цены, что указывает на более осторожный настрой трейдеров.

Вместе с коррекцией могло возрасти число открытых шортов, что в условиях высокого левериджа не исключает ликвидации позиций в обоих направлениях.

Данные: Glassnode.

Аналитики обратили внимание на увеличение доминирования CME на рынке биткоин-фьючерсов. По ОИ доля рынка этой регулируемой платформы выросла с 10% на начало сентября до нынешних 19,3%. По объему торгов доля CME за этот период увеличилась с 1,4% до 6%.

Данные: Glassnode.

В течение минувшей недели курс биткоина протестировал уровень в $53 500, который совпадает с ценой приобретения BTC краткосрочными инвесторами. Аналитики отметили, что в 2017 году наблюдалась аналогичная ситуация, когда рынок несколько раз тестировал уровни покупки биткоина этой категорией игроков, после чего следовал отскок котировок.

Данные: Glassnode.

Эксперты подчеркнули, что формированию «дна», как правило, предшествует массированные продажи монет краткосрочными инвесторами с фиксацией убытков.

Ранее суточный объем потерь таких инвесторов подскочил к $800 млн, что было характерно для коррекций в апреле и июле, но меньше, чем в мае. Это не исключает продолжения волны продаж, но сигнализирует о том, что многие уже успели зафиксировать убытки.

Рост цены сократит вероятность негативного сценария. Ключевым станет удержание котировок выше уровня в $53 000, добавили аналитики.

Данные: Glassnode.

Согласно расчетам экспертов, в распоряжении долгосрочных инвесторов находится 13,35 млн BTC. С пикового значения в ноябре эта категория участников рынка избавилась от 5,8% от приобретенных монет.

Доля «убыточных» монет в общем объеме предложения холдеров составляет 5,8% (в октябре 9,65%), краткосрочных инвесторов — 9,6% (12,3%). Другими словами, с момента сентябрьской коррекции доля «прибыльных» монет и у тех, и у других возросла, что снижает риски дальнейшего ухудшения настроений на рынке.

Данные: Glassnode.

Напомним, в ночь на 29 ноября первая криптовалютам вернулась выше уровня в $57 000.

Ранее основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи увидел в последней коррекции возможность нарастить позиции. По его мнению, у криптовалют есть фундаментальный потенциал для дальнейшего роста.



